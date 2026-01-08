Rekorderedményekkel zárta az évet a Filmio

Az NFI 2020-ban indította el streamingplatformját, amely hetente bővülő kínálattal várja a magyar filmek iránt érdeklődőket. A klasszikus és kortárs alkotásokat egyaránt kínáló Filmión 2025-ben összesen 280 ezerszer indították el a felhasználók a kínálatban szereplő filmeket, ami 20 százalékos növekedés az előző évhez képest (2024-ben szintén 20 százalékos volt a növekedés).

A közlemény szerint ugyancsak jelentősen, több mint 10 százalékkal nőtt a filmnézésre fordított idő: a felhasználók összesen 11 év 54 nap 19 órát töltöttek a Filmio tartalmaival 2025-ben. A Nemzeti Filmintézet 2025-ben is több kampányt indított a magyar filmek népszerűsítésére, ezek keretében rendszeresen tett népszerű alkotásokat ingyenesen elérhetővé a Filmión: februárban a Jókai 200 emlékév kapcsán, áprilisban a magyar film napja alkalmából, nyáron a Filmio Fesztivál, szeptemberben pedig

a Filmio Klasszikus Film Maraton alatt lehetett a kínálat egy részét ingyen nézni.

A leghosszabb ingyenes időszak idén is, immár hagyományosan, az ünnepi időszakban, adventtől vízkeresztig tartott: a Filmio Nagy karácsony keretében 5 héten át 130 alkotás volt ingyen elérhető a 130 éves mozi tiszteletére. Az akció sikert aratott: a felhasználók tízszer annyi lejátszást indítottak, mint egy átlagos hónapban.

Mint kiemelik, a közönségkedvencek a Hunyadi-sorozat, valamint az Anyám és más futóbolondok a családból, A tanú, a Macskafogó, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű, A Viszkis, a Most vagy soha!, Az unoka, a Toxikoma, továbbá a Csapd le csacsi! című alkotások voltak.

A platformon 1914-től kezdve találhatók meg a magyar filmörökség darabjai. A kezdetben 250 filmből álló kínálat általában hetente egy-egy klasszikus és kortárs alkotással bővül,

a kölcsönzéssel vagy előfizetéssel elérhető filmek száma mára megközelíti az 1200-at.

A kínálat 2026-ban is folyamatosan bővül: sorban érkeznek a platformra a 2025-ben bemutatott filmek. Újdonságként már szerepel a kínálatban a Lepattanó című sportvígjáték, a Budapest Bár: A pesti dal története című dokumentumfilm, hamarosan érkezik a Molnár Piroska és Vilmányi Benett főszereplésével készült Csendes éj, valamint a Másutt - a Korda testvérek című dokumentumfilm is, amely a filmipart meghódító, világhírű három Korda-testvér élettörténete.

További információk a www.filmio.hu oldalon érhetők el.