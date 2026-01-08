Menny és Pokol házassága – itt az utolsó lehetőség!

A londoni Tate gyűjteményéből válogatott, a brit képzőművészet és irodalom kiemelkedő alakjának legjelentősebb műveit bemutató tárlat pénteken Múzeummerülés elnevezésű programnak köszönhetően este nyolc óráig várja a látogatókat – közölte a Szépművészeti Múzeum.

A pénteki rendezvényen a látogatók többek között megismerhetik a Szépművészeti és British Council közös műfordító programján született Blake-verseket is.

William Blake (1757-1827) a brit képzőművészet és irodalom kiemelkedő alakja, aki látomásos rajzaival, festményeivel és költeményeivel generációkat inspirált. Kivételesen eredeti művészete és költészete ma is ihlető hatású – írták.

A vasárnapig nyitva tartó kiállításon Blake magyar művészekre kifejtett hatásával is megismerkedhetnek a látogatók: irodalmi vonatkozások (Szerb Antal, Szabó Lőrinc) is helyet kaptak a tárlaton, de Borsos Lőrinc és a Blake-et mesterének tekintő Kondor Béla műveit is láthatja a közönség.

A múzeum pénteken délben nyit és este nyolc óráig várja a látogatókat – áll a közleményben.