A Menny és pokol házassága - William Blake és kortársai címû kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban 2025. szeptember 25-én. A kiállítás a londoni Tate gyûjteményébõl válogatva a brit képzõmûvészet és irodalom kiemelkedõ alakjának legjelentõsebb mûveit tárja a látogatók elé 2026. január 11-ig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Menny és Pokol házassága – itt az utolsó lehetőség!

Infostart / MTI

A szeptemberi megnyitása óta már több mint hatvanezren látogatták a vasárnapig nyitva tartó Menny és Pokol házassága - William Blake és kortársai című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban.

A londoni Tate gyűjteményéből válogatott, a brit képzőművészet és irodalom kiemelkedő alakjának legjelentősebb műveit bemutató tárlat pénteken Múzeummerülés elnevezésű programnak köszönhetően este nyolc óráig várja a látogatókat – közölte a Szépművészeti Múzeum.

A pénteki rendezvényen a látogatók többek között megismerhetik a Szépművészeti és British Council közös műfordító programján született Blake-verseket is.

William Blake (1757-1827) a brit képzőművészet és irodalom kiemelkedő alakja, aki látomásos rajzaival, festményeivel és költeményeivel generációkat inspirált. Kivételesen eredeti művészete és költészete ma is ihlető hatású – írták.

A vasárnapig nyitva tartó kiállításon Blake magyar művészekre kifejtett hatásával is megismerkedhetnek a látogatók: irodalmi vonatkozások (Szerb Antal, Szabó Lőrinc) is helyet kaptak a tárlaton, de Borsos Lőrinc és a Blake-et mesterének tekintő Kondor Béla műveit is láthatja a közönség.

A múzeum pénteken délben nyit és este nyolc óráig várja a látogatókat – áll a közleményben.

