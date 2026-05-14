2026. május 14. csütörtök Bonifác
Légi felvétel a kárpátaljai Ungvárról.
Nyitókép: Unsplash

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Infostart / InfoRádió

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó egyik munkatársa. Simon Rita újságíró szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.

„Éppen én voltam a délutáni online hírszerkesztő, és az első hírek Szolyváról érkeztek, hogy ott történtek robbanások, tehát Ungváron még semmit sem lehetett hallani, nem is gondoltuk volna, hogy idáig is elérnek az orosz drónok” – idézte fel a történteket az InfoRádóban Simon Rita, a Kárpáti Igaz Szó újságírója.

Mint mondta, ez már a negyedik-ötödik komolyabb dróntámadás volt Kárpátalja ellen, de ilyen messzire még sosem jöttek el a robbanószerkezetek. Korábban Munkács környékén, vagy éppen Volócon történtek támadások, de azok messzebb vannak Ungvártól.

Az újságíró szerint az ott élők nem gondolták volna, hogy náluk is lesznek fejlemények, de kis idő múlva megszólaltak a szirénák, és szem-, illetve fültanúk szerint hamarosan már lehetett is hallani a harci eszközök jellegzetes zúgását, majd pedig a robbanásokat, valamint a légvédelem lövéseit, ahogy próbálták leszedni őket. Simon Rita elmondta,

a megyei vezetés szerint 11 drón hatolt be Kárpátalja légterébe, ebből 6-ot sikerült a becsapódás előtt lelőni.

Az újságíró szerint, mivel Kárpátalja eddig egy viszonylag békés terület volt, az itt élők nem igazán vannak az ilyesmihez hozzászokva, és az emberek 90 százaléka soha nem is megy le riadó idején az óvóhelyekre. Hozzátette, van, ahol ez kötelező, például oktatási- és közintézményekben, de a legtöbb átlagember nem igazodik az előíráshoz, ráadásul nem is mindenkinek van hozzáférése óvóhelyhez. Elmondása szerint, mikor a második légiriadó idején kiment az utcára körülnézni, a legtöbben ugyanúgy sétáltak, pedig akkor már lehetett tudni, hogy drónok hatoltak a légtérbe.

Kiemelte: az is probléma, hogy nincs mindenhol légoltalmi pincék, vagy nincs megfelelő állapotban. Pontosan emiatt a megyei vezetés most el is rendelte, hogy felül kell őket vizsgálni, fel kell mérni az állapotukat, valamint elérhetővé kell őket tenni, hiszen

többen is jelezték, hogy hiába akartak lehúzódni az óvóhelyre, nem engedték be őket, zárva találták az ajtókat, és nem volt, aki kinyissa nekik.

Simon Rita a légoltalmi pincék kapcsán arról is beszélt, hogy sok ezek közül még ha nyitva is lenne, nem felel meg az előírásoknak. Vízellátással kellene, hogy rendelkezzenek, esetleg takarókkal a hideg ellen, ilyenek azonban nincsenek az átlagos lakóházakban. Az oktatási- és közintézmények esetén más a helyzet, azok többnyire felszereltek, berendezettek, de például abból a lakásból, ahol az újságíró él, ha akart volna se tudott volna lemenni egy óvóhelyre.

A Kárpáti Igaz Szó munkatársa megerősítette, hogy

a Kárpátalján történt orosz dróntámadásnak nem volt se sérültje, sem pedig halottja, a pilóta nélküli harci gépek kritikus infrastruktúrát és ipari létesítményeket találtak el.

Azzal kapcsolatban, hogy a kárpátaljai magyarság hogyan vélekedik a magyarországi kormányváltásról, Simon Rita annyit mondott, hogy ezt még korai megítélni, érdemes megvárni akár az első 100 napot a következtetések levonásával. Azt viszont hozzátette, hogy sokan örültek a budapesti orosz nagykövet bekéretésének a Külügyminisztériumba, többek között Volodimir Zelenszkij is X-oldalán köszönte meg Magyar Péternek és az új kormánynak a gesztust. Mint mondta, az ott élő magyarok és ukránok közül is sokan bíznak abban, hogy javulhatnak a magyar-ukrán kapcsolatok.

Simon Rita aláhúzta, hogy valóban ez volt a legsúlyosabb Kárpátalját ért orosz dróntámadás az elmúlt négy év alatt, pedig összesen mintegy 1500 drón és 50 rakéta tartott már ebbe az irányba. véleménye szerint ez egyfajta erőfitogtatás volt Moszkva részéről, esetleg válaszlépés arra, hogy nemrégiben ukrán dróntalálat ért egy olajterminált Oroszország területén, ám a pontos háttér sosem ismert, ezek csupán találgatások maradnak. Az újságíró annyit még hozzátett, hogy amíg tart a háború, addig sajnos a Kárpátalján élők sem lehetnek nyugodtak, hiszen látható, hogy a dróncsapások idáig is elérnek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

Feszült volt az átadás–átvétel, „a fő leltáros” nem jött el – mondta Magyar Péter miniszterelnök. 15 órakor találkoztak a régi és az új kormány tagjai: Orbán Viktor exminiszterei, valamint az új kormánynak tagjai, hogy formálisan is lezáruljon az átadás-átvétel. Magyar Péter vezette az ülést, majd sajtótájékoztatót tartott.
 

Kiderült, van-e azbesztszennyezés Siófokon – Megszólalt a polgármester

"Tessék megnyugodni, nálunk nincs osztrák zúzalék az utcákon" - közölte a közösségi oldalán Lengyel Róbert siófoki polgármester.

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!

Igazi Columbo-rajongónak tartod magad? Akkor nem foghat ki rajtad ez a kvíz. Válaszolj 10 kérdésére, és tudj meg érdekes fun facteket a sorozatról!

Wes Streeting resigns as health secretary and calls for 'broad' leadership contest

Streeting tells Keir Starmer he has "lost confidence" in him - although a leadership contest has not yet been triggered. Sources say Angela Rayner would be prepared to enter if necessary.

