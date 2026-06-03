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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2025. január 17-én. A kormányfő mellett sajtófőnöke, Havasi Bertalan.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz tiltakozik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése ellen.

„A Tisza-kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását” címmel tett közzé nyilatkozatot Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután a Tisza törvényjavaslat-csomagot nyújtott be többek között a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről.

A jogszabálytervezet szerint „Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Mivel a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, ezért az Országgyűlés e törvénnyel megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt” – írja a javaslat. A hivatal jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz.

.A Fidesz közleménye szerint „a titkos von der Leyen–Magyar Péter paktumban vállalták az EU migrációs paktumának végrehajtását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással Magyarország történetében először merészkednek odáig, ahová még a kommunisták sem: magyar állampolgárokat rendelnek idegen vádhatóság alá. A következő lépés, hogy felszámolják Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Mindezt egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását a legsúlyosabb kihívások fenyegetik keletről és nyugatról is. A Tisza kormányzása valójában Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának feladásához vezet” – írta Havasi Bertalan, a a Fidesz kommunikációs igazgatója.

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Kezdőlap    Belföld    Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

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