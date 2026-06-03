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„Hangos” üzenetet küldött a lakosságnak a gödi Samsung

Infostart / MTI

A Samsung SDI Hungary (SDIHU) a Göd-ÉRT Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook-oldalán: az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt – közölte a vállalat szerdán.

A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook-oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is.

A zajmérések május 26-án 23 óra és május 27-én 0 óra 30 perc között zajlottak, a legközelebbi zajtól védendő lakóterületeken, a Zrínyi utca mentén lévő lakóépületek előtt a gyár által okozott zajterhelést az M2-es út gépjárműforgalmának szüneteiben vizsgálták.

A Samsung SDI Hungary gödi akkumulátorgyárától származó zaj a mérési pontokon a határérték alatti volt, illetve az alapzajtól függetlenül nem volt meghatározható – emelték ki.

Hozzátették, hogy a zajmérési dokumentáció elérhető a Samsung SDI Hungary Facebook-oldalán.

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