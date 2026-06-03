„Hangos” üzenetet küldött a lakosságnak a gödi Samsung

A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook-oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is.

A zajmérések május 26-án 23 óra és május 27-én 0 óra 30 perc között zajlottak, a legközelebbi zajtól védendő lakóterületeken, a Zrínyi utca mentén lévő lakóépületek előtt a gyár által okozott zajterhelést az M2-es út gépjárműforgalmának szüneteiben vizsgálták.

A Samsung SDI Hungary gödi akkumulátorgyárától származó zaj a mérési pontokon a határérték alatti volt, illetve az alapzajtól függetlenül nem volt meghatározható – emelték ki.

Hozzátették, hogy a zajmérési dokumentáció elérhető a Samsung SDI Hungary Facebook-oldalán.