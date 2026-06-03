„A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miiszter azt írta: szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel; a találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt.

Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre – emelte ki a tárcavezető.

Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, s itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika.

„Ezért a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kistelepülésekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel” – fogalmazott Lőrincz Viktória.

Karácsony Gergely főpolgármester, a MÖSZ társelnöke, Gémesi György, Gödöllő polgármestere és Nemény András, Szombathely polgármestere sajtótájékoztatót tartott az önkormányzati érdekszövetségeknek a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban tartott egyeztetése után.