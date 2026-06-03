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Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

„A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

Infostart / MTI

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra; a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés – közölte Lőrincz Viktória miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely főpolgármester több másik polgármesterrel délelőtt a tárcánál egyeztetett.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miiszter azt írta: szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel; a találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt.

Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre – emelte ki a tárcavezető.

Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, s itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika.

„Ezért a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kistelepülésekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel” – fogalmazott Lőrincz Viktória.

Karácsony Gergely főpolgármester, a MÖSZ társelnöke, Gémesi György, Gödöllő polgármestere és Nemény András, Szombathely polgármestere sajtótájékoztatót tartott az önkormányzati érdekszövetségeknek a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban tartott egyeztetése után.

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Kezdőlap    Belföld    „A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

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