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Nyitókép: Remedios/Getty Images

Balaton vagy horvát tengerpart? Eldőlni látszik a nagy vita

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A balatoni szállodák jelentős versenyelőnyt mutatnak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyihez képest – derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból.

A veszprémi Pannon Egyetem a szallas.hu és a booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.

A reggelis ajánlatok esetében mintegy másfélszeres különbség mutatkozik, míg a négycsillagos szállodák félpanziós csomagjai több mint 60 százalékkal drágábbak Horvátországban

– olvasható a szövetség közleményében.

Mint kiemelik, a kutatás eredményei alapján a Balaton 2026 nyarán nemcsak földrajzi közelségével, hanem jelentősen kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben.

A teljes kutatás elérhető itt.

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Kezdőlap    Gazdaság    Balaton vagy horvát tengerpart? Eldőlni látszik a nagy vita

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