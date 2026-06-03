Balaton vagy horvát tengerpart? Eldőlni látszik a nagy vita

A veszprémi Pannon Egyetem a szallas.hu és a booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.

A reggelis ajánlatok esetében mintegy másfélszeres különbség mutatkozik, míg a négycsillagos szállodák félpanziós csomagjai több mint 60 százalékkal drágábbak Horvátországban

– olvasható a szövetség közleményében.

Mint kiemelik, a kutatás eredményei alapján a Balaton 2026 nyarán nemcsak földrajzi közelségével, hanem jelentősen kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben.

A teljes kutatás elérhető itt.