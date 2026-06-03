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A Mol algyői olajfőgyűjtője 2022. november 28-án. Még sokáig a hagyományos olaj -és gázkitermelés marad a Mol fő profilja Algyőn, de a társaság vizsgálja a megújuló energiaforrások telepítésének lehetőségét - mondta Kardos László, a társaság algyői termelési régió vezetője újságíróknak a helyszínen.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Már termeli a gázt a Mol azeri mezeje

Infostart / MTI

A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban az ACG mezőn, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett – közölte a Mol.

A tájékoztatás szerint partnereik befejezték az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést.

Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője – emelte ki közleményében a társaság.

Ismertették: az első kutat a West Chirag platformról fúrták le, ami kulcsfontosságú lépés a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését.

Az ACG mező gázkészleteit jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a 4 billió köblábat (mintegy 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 billió köbláb is lehet. A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el. Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a BP után a Mol a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben – ismertették.

Marton Zsombor, a Mol-csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépés a mező további fejlesztése irányába, amely a partnereikkel kialakított szoros együttműködésre épül. A SOCAR-ral való partnerségük Azerbajdzsánban hosszú évekre nyúlik vissza, és nemzetközi kutatás-termelési portfóliójuk egyik pillére. Marton Zsombor jelezte: elkötelezettek amellett, hogy a széleskörű kutatási és termelési tapasztalatukra építve tovább erősítsék Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorát, és támogassák Közép-Európa ellátásbiztonságát.

A közleményben felidézték, hogy a Mol-csoport 2020-ban lépett be Azerbajdzsánba, ahol 9,57 százalékos részesedést szerzett az ACG mezőben, valamint 8,9 százalékos részesedést a nyersolajat a földközi-tengeri Ceyhan kikötőjébe szállító Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vezetékben.

Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásban, eddig közel 18 millió hordó Mol-tulajdonú nyersolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és teherhajókon keresztül a Mol-csoport finomítóiba, köztük a Slovnaft pozsonyi és az INA rijekai létesítményeibe. Az azerbajdzsáni termelés 2025-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14 százalékát, és készleteinek 26 százalékát adta - írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy 2025 decemberében a Mol-csoport és a SOCAR átfogó kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá egy szárazföldi területre is az azerbajdzsáni Shamakhi-Gobustan régióban. A közös kutatási projektben a Mol-csoport operátorként 65 százalékos, a SOCAR 35 százalékos részesedéssel rendelkezik. A következő lépések részeként 2026-ban szeizmikus felmérés és kutatófúrás is indul.

A Mol-csoport tíz országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, nyolc országban – Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon – termel. Annak érdekében, hogy fenntartsák a Mol frissített SHAPE TOMORROW stratégia célját - azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjenek el - a cégcsoport tovább erősíti nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írtak alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával, a Turkish Petroleum céggel, legutóbb pedig Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC) – tájékoztatott a cégcsoport.

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