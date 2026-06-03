Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Azt a javaslatot egyéni képviselőként Melléthei-Barna Márton jegyzi, amely megszünteti a Szuverenitásvédő Hivatalt – írja a 24.hu összefoglalója.

A parlament.hu oldalra is fölkerült jogszabálytervezet szerint „Az Országgyűlés megállapítja, hog

a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Mivel a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, ezért az Országgyűlés e törvénnyel megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt” – írja a javaslat. A hivatal jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz.

A másik, gyűlöletpropagandát tiltó javaslat, amely elfogadásához az Alaptörvényt is módosítani kell, és amelyet Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence nyújtott be, így fogalmaz: „A médiatartalom részeként

tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul.

E tilalom kiterjed az olyan kép vagy audiovizuális tartalom felhasználására is, amely személyek képmását valótlan vagy megtévesztő módon jeleníti meg, és az előbbi célok vagy hatások kiváltására alkalmas.”

A tervezet szerint „az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére károsan ható reklámok eltávolítása és jövőbeli visszakerülésük megakadályozása szükséges. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek”.

A törvényjavaslat második része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítéséhez szükséges területen állami tulajdonba vett lakásokról szól.