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Az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról mandátumot szerzett Tisza párti képviselõk megbízólevelük átvételén, az elsõ sorban jobbról Orbán Anita, a Tisza-kormány leendõ külügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, a második sorban Bujdosó Andrea, a párt leendõ parlamenti frakcióvezetõje (b) az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én. Ezen a napon vették át megbízólevelüket a nemzetiségi szószólók is. Az országgyûlési választás jogerõs végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

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Két törvényjavaslatot is benyújtott a Tisza Párt kedden késő este. Az egyik megszünteti a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat, a másik pedig megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Azt a javaslatot egyéni képviselőként Melléthei-Barna Márton jegyzi, amely megszünteti a Szuverenitásvédő Hivatalt – írja a 24.hu összefoglalója.

A parlament.hu oldalra is fölkerült jogszabálytervezet szerint „Az Országgyűlés megállapítja, hog

a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Mivel a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, ezért az Országgyűlés e törvénnyel megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt” – írja a javaslat. A hivatal jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz.

A másik, gyűlöletpropagandát tiltó javaslat, amely elfogadásához az Alaptörvényt is módosítani kell, és amelyet Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence nyújtott be, így fogalmaz: „A médiatartalom részeként

tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul.

E tilalom kiterjed az olyan kép vagy audiovizuális tartalom felhasználására is, amely személyek képmását valótlan vagy megtévesztő módon jeleníti meg, és az előbbi célok vagy hatások kiváltására alkalmas.”

A tervezet szerint „az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére károsan ható reklámok eltávolítása és jövőbeli visszakerülésük megakadályozása szükséges. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek”.

A törvényjavaslat második része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítéséhez szükséges területen állami tulajdonba vett lakásokról szól.

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országgyűlés

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Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Két törvényjavaslatot is benyújtott a Tisza Párt kedden késő este. Az egyik megszünteti a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat, a másik pedig megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A javaslatok egy sor jogszabályt módosítanak, köztük az Alaptörvényt is, a módosítások jelentős része kétharmados többséget igényel az Országgyűlésben.
 

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