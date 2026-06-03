Lánczi Tamás reagált a Szuverenitásvédelmi Hivatalt felszámoló törvényjavaslatra

„A nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg” – írja Facebook-oldalán a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Lánczi Tamás szerint az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló: „már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen”. Úgy véli, valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással, mert a hivatal „a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését”.

Mint írja, a folyamatos támadások ellenére a hivatal az elmúlt több mint két évben leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely „nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben”.

„Egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből. Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte” – fogalmazott Lánczi Tamás.

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese, a törvényalkotási bizottság alelnöke kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának célja az volt, hogy politikai indíttatásból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozott a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolása ellen, közleményében azt írta, a Tisza-kormány „lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását”.