Özönlöttek az országba a használt autók az év elején

Idén májusban a DataHouse adatai szerint 12 382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul az országba áramló használt autók havi mennyisége, amire utoljára 7 éve volt példa. Május végéig összesen 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, ez az érték 18,5 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 51 542-es darabszámát – közölte a JóAutók.hu.

„Februárban és márciusban még a januári zord idő miatt elmaradt beszerzések pótlásának átmeneti hatása érvényesült, ám április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forintárfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét” – magyarázta Halász Bertalan, a cég vezérigazgatója. „Elemzők szerint akár tartósan is berendezkedhetünk az erősebb forintra, ami az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Mindez éves szinten a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is duzzaszthatja a behozott használt személyautók darabszámát” – tette hozzá.

Forrás: JóAutók.hu

A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő újautó-piacon szintén növekedés zajlott az év első öt hónapjában, ám annak mértéke jóval elmaradt a használtautó-importétól, csupán 9,6 százalékos volt. Erőteljesebb növekedés ebben a szegmensben akkor várható majd, amikor egy beinduló gazdasági konjunktúra nyomán többen szánják majd rá magukat új autó vásárlására.

A behozott használt autók közötti márkasorrend élén fontos változás zajlik. A január és május közötti időszakban a legnépszerűbb márkát, a 12,6 százalékos részesedéssel bíró Volkswagent idén már a Ford követi 8,6 százalékkal, megelőzve az Opelt, amely a harmadik helyre futott be 8,3 százalékkal. 6,5 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, az ötödik helyen a Toyota (5,7 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll. A sorban következő két német prémiummárka, a Mercedes (4,6 százalék) és a BMW (4,3 százalék) közé idén befurakodott a Kia (4,4 százalék).

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.