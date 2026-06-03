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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kincsvadászatba kezd Tarr Zoltán kultuszminiszter

Infostart / MTI

Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét; minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: „Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.

Szóbeli kérésekre kiadott határozatok, ide-oda kiszervezett műkincsek: látni akarjuk, hova vándoroltak műtárgyaink és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez”.

Mint írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról.

A műtárgyaink helye nem az alapján dől el, hogy kinek és mi tetszik, melyik politikus mit látna szívesen a falán – írta, hozzátéve, hogy „a műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja”.

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Kezdőlap    Belföld    Kincsvadászatba kezd Tarr Zoltán kultuszminiszter

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