Kincsvadászatba kezd Tarr Zoltán kultuszminiszter

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: „Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.

Szóbeli kérésekre kiadott határozatok, ide-oda kiszervezett műkincsek: látni akarjuk, hova vándoroltak műtárgyaink és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez”.

Mint írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról.

A műtárgyaink helye nem az alapján dől el, hogy kinek és mi tetszik, melyik politikus mit látna szívesen a falán – írta, hozzátéve, hogy „a műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja”.