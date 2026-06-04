Újabb front, újabb esők: mutatjuk a csapadékos helyeket

Csütörtökön már nagyobbrészt napos idő várható a nyugat felől érkező fátyolfelhők és főképp a keleti, északkeleti harmadban a gomolyfelhő-képződés mellett – utóbbiakból kialakulhatnak záporok, zivatarok, az intenzívebb cellákat felhőszakadás kísérheti.

Éjjel fokozatosan veszít erejéből a már jellemzően északi, északnyugati irányú szél, amelyet napközben ismét nagyobb területen kísérhetnek élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.