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Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Folytatódhatnak a felfüggesztett devizahiteles perek

Infostart / MTI

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a módosító javaslatot, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek.

A módosító indítványt ahhoz, a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslathoz nyújtották be, ami azt célozza, hogy a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig, valamint a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függesszék fel a folyamatban lévő polgári pereket és a végrehajtási eljárásokat.

Szabadi István (Mi Hazánk) módosító javaslatának indoklásában azonban az olvasható, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét.

Melléthei-Barna Márton (Tisza Párt), a bizottság alelnöke a vita során felhívta a figyelmet, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit.

A testület egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.

A bizottság ugyancsak egyhangúlag támogatta Magyar Péter képviselői indítványát, amit a kormányfő az alaptörvény 16. módosításához nyújtott be. Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, a javaslattal egyértelművé teszik, hogy az alaptörvény módosításával a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez akarnak lehetőséget teremteni, és semmiképpen sem a keresztény kulturális értékrendet akarták támadni.

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