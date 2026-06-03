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Emmanuel Macron francia elnök (j) Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/Thomas Padilla

Magyar Péter „késhegyre menő vitákra” számít az EU-ban

Infostart / MTI

Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig három héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit.

A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta: a német kancellárt és a francia elnököt is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró – majd hatezer milliárd forint – uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogyan tudják továbbfejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen.

A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek.

Párizsban a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodtak meg mezőgazdasági, infrastruktúra-fejlesztési, energiapolitikai és védelempolitikai területen, illetve Magyar Péter a német kancellárt és a francia elnököt is meghívta október 23-ára Budapestre, az 56-os forradalom 70. évfordulójára – ismertette. Hozzátette: ő pedig örömmel vette a francia elnök meghívását a július 14-i francia nemzeti ünnepre.

Magyar Péter úgy fogalmazott: van fejlődési lehetőség nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. El kell jutni odáig, hogy már ne csak fogadjon Magyarország külföldi befektetőket, hanem a magyar cégek is be tudjanak fektetni, nemcsak a Balkánon, nemcsak Közép-Európában, hanem Németországban és Franciaországban is – jelezte.

Közölte: Magyarország örömmel fogad újabb befektetéseket, elsősorban kutatás-fejlesztési területen, nagyobb hozzáadott értékű befektetések terén.

A kormányfő kitért arra is, hogy a találkozókon az uniós források miatt beszéltek infrastruktúra-fejlesztési, valamint kutatás-fejlesztési lehetőségekről is. A francia és a német cégek is érdekeltek abban, hogy amikor Magyarországon megvalósulnak közlekedésfejlesztési beruházások, új vasúti járművek, HÉV járművek beszerzései, akkor abban külföldi befektetők is részt vehessenek – hangsúlyozta.

Magyar Péter elmondta a vezetőknek, hogy Közép-Európában egy újra erősen és jól működő Visegrádi Négyek (V4) együttműködésben érdekeltek, amelynek alapjait a lengyel miniszterelnökkel lefektették, június 23-án pedig Magyarországra érkeznek a Visegrádi Négyek miniszterelnökei, hogy megerősítsék a kapcsolatot.

A miniszterelnök a német kancellárnak és a francia elnöknek is elmondta, hogy őket is szeretettel várják, hogy időről időre csatlakozzanak a V4 együttműködéshez. Magyar Péter felajánlotta a két vezetőnek, hogy közös kormányüléseket is tarthatnak, akár már ősszel például Németországgal, ahol öt-hat kulcsfontosságú terület érkezne Magyarországra, és tárgyalna a magyar szakemberekkel gazdaságfejlesztési, infrastruktúra-fejlesztési, vagy kutatás-fejlesztési területen.

A kormányfő azt is elmondta: az ír miniszterelnököt elsősorban azért fogadja csütörtökön Budapesten, mert Írország lesz a következő elnöke az EU-nak júliustól. Ír kollégája tájékoztatni szeretné elnökségük prioritásairól, ő pedig elmondja, hogy miben tudnak együttműködni, és mik a magyar fél elvárásai a következő fél éves munkáról – jelentette ki.

Kiemelte: júniusban újabb állam- és kormányfők érkeznek Magyarországra, és ő maga is folytatja bemutatkozó látogatásait. Június 18-án lesz az Európai Tanács első olyan ülése, amelyen miniszterelnökként képviseli Magyarországot.

Magyar Péter elmondta, hogy az új magyar kormány kizárólag a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekeit fogja képviselni. Hozzátette: az Európai Unióban örülnek annak, hogy valaki nem azért fog vétózni, hogy vétózzon, hanem csak abban az esetben használja ezt a lehetőséget, ha ténylegesen egy döntésnél a nemzeti érdek sérülne.

Magyarország konstruktív partner lesz, de bizonyosan lesznek vitáink, és lesznek olyan kérdések, ahol hosszan kell tárgyalni ahhoz, hogy kompromisszumot tudjanak elérni – közölte a kormányfő

Azt mondta: az első ilyen kérdés az új hétéves uniós költségvetési keret lesz, amelyről december végéig kellene megállapodni a tagállamoknak, de Magyar Péter „késhegyre menő vitákra” számít, és ebben a véleményében a német kancellár és a francia elnök is megerősítette.

Magyar Péter az interjú végén hangsúlyozta: ott lesznek, és az utolsó eurócentért is küzdeni fognak, amely jár a magyar embereknek

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