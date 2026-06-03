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Vízibicikli a hejőcsabai Debreceni-tónál.
Nyitókép: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

Vízbe fulladt egy fiatal a hejőkeresztúri Debreceni-tónál

Infostart / MTI

Egy fiatal vízbe fulladt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejőkeresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni-tónál – közölte a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat a Facebook-oldalán.

Mint írták, kedd kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búváregységéhez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a hejőkeresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízibiciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett.

Ketten kiúsztak a partra, azonban harmadik társuk elmerült a vízben. A Neptun Mentőcsapat búvárai keresőcsónakkal, korszerű szonártechnikával, kutatóbúvárokkal és parti kisegítő személyzettel érkeztek a helyszínre, az esti intenzív kutatásban megtalálták a vízibiciklit, de az eltűnt személyt nem - közölték.

A bejegyzés szerint a keresést szerda kora reggel folytatták, és rövid időn belül megtalálták az eltűnt fiatal holttestét a tó medrében, ahonnan a kutatóbúvár a felszínre hozta. Az egység rendelkezésére álló információk alapján egyik fiatal sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.

A Neptun Mentőcsapat részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak, emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a természetes vizek közelében a fürdőzőknek fokozottan kell ügyelniük a biztonságra.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta: a balesetet a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja.

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