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Nyitókép: Pexels.com

Gyászol a rendőrség: szolgálat közben történt a tragédia – megszólalt a belügyminiszter

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Egy Méhkerék közelében szerdán délelőtt történt balesetben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság 34 éves munkatársa, Pósfai Gábor belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak.

Pósfai Gábor azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy mély megrendüléssel és fájó szívvel értesült a tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.

A zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében, „elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára” – fogalmazott.

A miniszter a Belügyminisztérium vezetése és a maga nevében őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak, a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt.

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