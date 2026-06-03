Gyászol a rendőrség: szolgálat közben történt a tragédia – megszólalt a belügyminiszter

Pósfai Gábor azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy mély megrendüléssel és fájó szívvel értesült a tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.

A zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében, „elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára” – fogalmazott.

A miniszter a Belügyminisztérium vezetése és a maga nevében őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak, a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt.