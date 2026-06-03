Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Simon Enikő mintegy 23 éve dolgozik a cégcsoportnál – írták.

A közlemény szerint „a MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette.”

"Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta — vagy nem akarta — orvosolni. A joggyakorló döntése ezért egyértelmű volt, minden érintett vezető azonnali hatállyal távozott, hogy a megújulásnak ne legyen akadálya" – olvasható a közleményben.

Hozzátették, a vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése alapjaiban alakul át, az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz.