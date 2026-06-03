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Nyitókép: Eric Yang/Getty Images

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) vezérigazgatójának Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentetett Bada János helyére – közölte a MÁV csoport.

Simon Enikő mintegy 23 éve dolgozik a cégcsoportnál – írták.

A közlemény szerint „a MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette.”

"Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta — vagy nem akarta — orvosolni. A joggyakorló döntése ezért egyértelmű volt, minden érintett vezető azonnali hatállyal távozott, hogy a megújulásnak ne legyen akadálya" – olvasható a közleményben.

Hozzátették, a vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése alapjaiban alakul át, az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz.

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