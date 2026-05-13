Drónbecsapódás Kárpátalján, a helyszínen dolgoznak a hatóságok

Vitalij Glagola kárpátaljai szabadúszó újságíró közlése szerint egy Shahed típusú orosz kamikaze drón Szolyva közelében robbanhatott fel, egy másik pedig az Ökörmezői térség felett repült át – tudósított a Kárpáti Igaz Szó hírportál. Az általa közölt felvételeken a robbanás utáni pillanatok láthatók Szolyva környékén, egy későbbi bejegyzés szerint a helyszínen a hatóságok dolgoznak. A másik videón egy drón átrepülése hallható, a jellegzetes motorhang alapján a bejegyzések orosz támadó drónról számolnak be.

A támadás hírét hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, és annak következményeiről sincs jelenleg hivatalos tájékoztatás. Az újságírói Telegram-bejegyzés szerint Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok, illetve Szolyván az energetikai infrastruktúrát érhette találat.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) azt közölte, hogy Oroszország szerdán kombinált, elhúzódó légi csapást indított Ukrajna ellen létfontosságú polgári létesítmények célpontba vételével.

A támadás első hullámában az orosz csapatok jelentős számú csapásmérő drónt vetettek be az ukrán légvédelmi rendszer túlterhelése, valamint civil objektumok elleni támadások céljából.

A hírszerzés szerint a későbbiekben Oroszország jelentős számú légi és tengeri indítású manőverező robotrepülőgépet, valamint ballisztikus rakétákat tervez alkalmazni.

„Moszkva célpontjai az elsődleges fontosságú infrastruktúra és a nagyvárosok létfenntartását biztosító objektumok, különösen az energetikai létesítmények, a hadiipari vállalatok, valamint az állami hatóságok épületei. Ily módon Oroszország, amely elutasította a tűzszünetre tett javaslatokat, ismét megpróbálja befolyásolni Ukrajna ellenálló képességét a szabadságért folytatott háborúban” – közölte a HUR.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök délelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy több mint száz orosz drón tartózkodott Ukrajna légterében, és a nap folyamán további dróntámadási hullámok is várhatók.

„Oroszország folytatja a támadásokat, és ezt arcátlanul teszi: célzottan mér csapásokat vasúti infrastruktúránkra, valamint városi civil létesítményekre. Sajnos, ezeknek a támadásoknak sebesültjei és halálos áldozatai is vannak” – közölte az államfő. Megjegyezte, hogy kedden napközben 14 megye állt orosz támadás alatt. „Ma éjjel az oroszok lakóövezeti és vasúti infrastruktúrát támadtak a dnyipropetrovszki és a harkivi területeken, kikötői infrastruktúrát Odessza egyében, valamint energetikai létesítményeket a poltavai régióban” – tudatta.

Ukrán támadás egy olajterminál ellen Az ukrán erők az éjjel csapást mértek egy olajterminálra Oroszország Krasznodari területén – számolt be az ukrán vezérkar, hozzátéve, hogy a létesítmény az egyik kulcsfontosságú orosz olajterminál a Fekete-tenger partján, a Tamany kikötő közelében. A létesítményt kőolaj, fűtőolaj, dízel üzemanyag és cseppfolyósított szénhidrogén-gázok átrakodására használják, és nagy kapacitású tározóparkkal rendelkezik.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint kedd estétől kezdve Oroszország 139 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 111-et semlegesített.