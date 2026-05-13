ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.97
usd:
305.69
bux:
130980.3
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shahed combat drone flying over fields of Ukraine, aerial view, drone attack, war in Ukraine, 3d render.
Nyitókép: Olena Bartienieva/Getty Images

Drónbecsapódás Kárpátalján, a helyszínen dolgoznak a hatóságok

Infostart

Oroszország szerdán kombinált, elhúzódó légi csapást indított Ukrajna ellen létfontosságú polgári létesítmények célpontba vételével, a támadás még most is tart - közölte az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) a Telegramon. Ez érhette el Kárpátalját is.

Vitalij Glagola kárpátaljai szabadúszó újságíró közlése szerint egy Shahed típusú orosz kamikaze drón Szolyva közelében robbanhatott fel, egy másik pedig az Ökörmezői térség felett repült át – tudósított a Kárpáti Igaz Szó hírportál. Az általa közölt felvételeken a robbanás utáni pillanatok láthatók Szolyva környékén, egy későbbi bejegyzés szerint a helyszínen a hatóságok dolgoznak. A másik videón egy drón átrepülése hallható, a jellegzetes motorhang alapján a bejegyzések orosz támadó drónról számolnak be.

A támadás hírét hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, és annak következményeiről sincs jelenleg hivatalos tájékoztatás. Az újságírói Telegram-bejegyzés szerint Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok, illetve Szolyván az energetikai infrastruktúrát érhette találat.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) azt közölte, hogy Oroszország szerdán kombinált, elhúzódó légi csapást indított Ukrajna ellen létfontosságú polgári létesítmények célpontba vételével.

  • A támadás első hullámában az orosz csapatok jelentős számú csapásmérő drónt vetettek be az ukrán légvédelmi rendszer túlterhelése, valamint civil objektumok elleni támadások céljából.
  • A hírszerzés szerint a későbbiekben Oroszország jelentős számú légi és tengeri indítású manőverező robotrepülőgépet, valamint ballisztikus rakétákat tervez alkalmazni.

„Moszkva célpontjai az elsődleges fontosságú infrastruktúra és a nagyvárosok létfenntartását biztosító objektumok, különösen az energetikai létesítmények, a hadiipari vállalatok, valamint az állami hatóságok épületei. Ily módon Oroszország, amely elutasította a tűzszünetre tett javaslatokat, ismét megpróbálja befolyásolni Ukrajna ellenálló képességét a szabadságért folytatott háborúban” – közölte a HUR.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök délelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy több mint száz orosz drón tartózkodott Ukrajna légterében, és a nap folyamán további dróntámadási hullámok is várhatók.

„Oroszország folytatja a támadásokat, és ezt arcátlanul teszi: célzottan mér csapásokat vasúti infrastruktúránkra, valamint városi civil létesítményekre. Sajnos, ezeknek a támadásoknak sebesültjei és halálos áldozatai is vannak” – közölte az államfő. Megjegyezte, hogy kedden napközben 14 megye állt orosz támadás alatt. „Ma éjjel az oroszok lakóövezeti és vasúti infrastruktúrát támadtak a dnyipropetrovszki és a harkivi területeken, kikötői infrastruktúrát Odessza egyében, valamint energetikai létesítményeket a poltavai régióban” – tudatta.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint kedd estétől kezdve Oroszország 139 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 111-et semlegesített.

Kezdőlap    Külföld    Drónbecsapódás Kárpátalján, a helyszínen dolgoznak a hatóságok

oroszország

ukrajna

kárpátalja

drón

háború

becsapódás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Vízügyesekkel találkoztak, hogy bemutathassák az aszályhelyzetet. 15 órakor kezdődik az új Tisza-kormány első hivatalos kormányülése Ópusztaszeren, 17 órától kormányszóvivői tájékoztatót tartanak.
 

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

Magyar Péter nem költözik el

Máris itt van az első tiszás kormányszóvivői tájékoztató

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vadonatúj gépszörnyet vet be Ukrajna, hogy kimentse a tűz alatt álló fegyvereket

Vadonatúj gépszörnyet vet be Ukrajna, hogy kimentse a tűz alatt álló fegyvereket

Ukrajna bemutatta az Inguar-4 jelzésű, háromtengelyes páncélozott műszaki mentőjárművét, amely akár 30 tonnás harcjárművek kivontatására is képes a harci zónából. A hazai fejlesztésű eszköz az ország egyik legégetőbb harctéri hiányosságára kínál megoldást - írta az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatvanhat év után készül ünnepre Edinburgh: tényleg lenyomja a Hearts a két glasgow-i óriást?

Hatvanhat év után készül ünnepre Edinburgh: tényleg lenyomja a Hearts a két glasgow-i óriást?

A Heart of Midlothian 66 év után áll a skót bajnoki cím küszöbén: ma bajnok lehet az edinburgh-i klub, ha legyőzi a Falkirket, és a Celtic kikap a Motherwell otthonában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 15:20
Csütörtökön elkezdődhet a miniszterelnök elmozdítását célzó eljárás a brit Munkáspártban
2026. május 13. 14:13
Amerikai katonák mennek Ukrajnába
×
×