Horrorisztikus videót posztolt a Mount Everest egyik legnehezebb szakaszáról a magyar hegymászó

Megbénult forgalom, mozdulatlanul várakozó hegymászók és a háttérben üvöltő fagyos szél – döbbenetes videót osztott meg közösségi oldalán Neszmélyi Emil alpinista, aki elsőként mászta meg a Mount Everestet észak és dél felől is – írja az Index.

A 8790 méter magasan található Hillary-lépcső a hegy egyik legveszélyesebb és legszűkebb szakasza, a felvétel pedig tökéletesen illusztrálja, milyen az, amikor a hegymászók szinte egy tapodtat sem tudnak haladni a legkritikusabb magasságban, az úgynevezett halálzónában.

Ebben a magasságban a szervezet már nem képes a regenerálódásra, csak a pontosan adagolt palackozott oxigén biztosíthatja a túlélést.

A lassú haladás és a várakozás azért veszélyes a mászókra nézve, mert egyszerűen kifogynak az oxigénből, mielőtt leküzdenék a kritikus szakaszt vagy visszatérnének a biztonságot jelentő táborba. A hegymászásban legtapasztaltabb, legmagasabb szintet képviselő, oxigénpalack nélkül mászó alpinisták ilyen extrém torlódás esetén inkább el sem indulnak a csúcs felé, hiszen számukra a várakozás rövid időn belül halálos lenne.

A Hillary-lépcső az Everest történetének egyik leghírhedtebb technikai akadálya, és bár

a 2015-ös nepáli földrengés során a formáció összeomlott, így a szakasz korábbi, tisztán sziklamászó jellegű technikai nehézsége csökkent, a helyszín mit sem veszített könyörtelenségéből.

Neszmélyi Emil a bejegyzésében megjegyezte, hogy a saját átjutása sem volt mindennapi: a magyar mászó 2022-es sikeres nepáli expedíciója során − amelyet ráadásul egy szélvihar okozta ideiglenes látásvesztéssel küzdve teljesített − szintén rendkívül izgalmasan és feszülten alakultak a pillanatok a hírhedt lépcsőnél.