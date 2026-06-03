ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.04
usd:
305.79
bux:
136124.6
2026. június 3. szerda Klotild
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Horrorisztikus videót posztolt a Mount Everest egyik legnehezebb szakaszáról a magyar hegymászó

Infostart

Döbbenetes videót posztolt Neszmélyi Emil alpinista a világ legmagasabb hegycsúcsához vezető szakaszról, ahol egy vihar miatt teljesen megbénult a forgalom, a hegymászók mozdulatlanul próbálják átvészelni az üvöltő, fagyos szelet.

Megbénult forgalom, mozdulatlanul várakozó hegymászók és a háttérben üvöltő fagyos szél – döbbenetes videót osztott meg közösségi oldalán Neszmélyi Emil alpinista, aki elsőként mászta meg a Mount Everestet észak és dél felől is – írja az Index.

A 8790 méter magasan található Hillary-lépcső a hegy egyik legveszélyesebb és legszűkebb szakasza, a felvétel pedig tökéletesen illusztrálja, milyen az, amikor a hegymászók szinte egy tapodtat sem tudnak haladni a legkritikusabb magasságban, az úgynevezett halálzónában.

Ebben a magasságban a szervezet már nem képes a regenerálódásra, csak a pontosan adagolt palackozott oxigén biztosíthatja a túlélést.

A lassú haladás és a várakozás azért veszélyes a mászókra nézve, mert egyszerűen kifogynak az oxigénből, mielőtt leküzdenék a kritikus szakaszt vagy visszatérnének a biztonságot jelentő táborba. A hegymászásban legtapasztaltabb, legmagasabb szintet képviselő, oxigénpalack nélkül mászó alpinisták ilyen extrém torlódás esetén inkább el sem indulnak a csúcs felé, hiszen számukra a várakozás rövid időn belül halálos lenne.

A Hillary-lépcső az Everest történetének egyik leghírhedtebb technikai akadálya, és bár

a 2015-ös nepáli földrengés során a formáció összeomlott, így a szakasz korábbi, tisztán sziklamászó jellegű technikai nehézsége csökkent, a helyszín mit sem veszített könyörtelenségéből.

Neszmélyi Emil a bejegyzésében megjegyezte, hogy a saját átjutása sem volt mindennapi: a magyar mászó 2022-es sikeres nepáli expedíciója során − amelyet ráadásul egy szélvihar okozta ideiglenes látásvesztéssel küzdve teljesített − szintén rendkívül izgalmasan és feszülten alakultak a pillanatok a hírhedt lépcsőnél.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Horrorisztikus videót posztolt a Mount Everest egyik legnehezebb szakaszáról a magyar hegymászó

mount everest

túlélés

hegymászás

vihar

életveszély

neszmélyi emil

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

A Párizsba tartózkodó miniszterelnök örül annak, hogy „Magyarország újra ott lehet az asztalnál”, megerősítve a jogállam ,a demokrácia és az alapvető jogok helyzetét. A francia elnök azt mondta: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez.
 

Magyar Péter rögtön egy akcióval kezdett Párizsban – képek

„A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

„A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra; a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés – közölte Lőrincz Viktória miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely főpolgármester több másik polgármesterrel délelőtt a tárcánál egyeztetett. Gémesi György közölte: június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről.

A DÁP-tól az e-szja-ig: vezetőcserék az állami digitális szolgáltatások cégeinek élén

 

A Fidesz közölte: a Védvonal segíti az államigazgatásból elbocsátottakat

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzájuk

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében

VIDEÓ
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.03. szerda, 18:00
Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Dróntámadás érte Szentpétervár térségét - az ukrán erők egy olajtárolót robbantottak fel. Az oroszok elérték Malinivka és Tihonvika térségét, Kramatorszktól alig 10 kilométerre vannak a támadó csapatok, hagyományos tüzérségi eszközökkel be tudják már lőni a települést. Zelenszkij elnök reálisnak nevezte, hogy télre vége legyen a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a szakértők: súlyos következményei lennének a vendégmunkások hirtelen kitiltásának

Kongatják a vészharangot a szakértők: súlyos következményei lennének a vendégmunkások hirtelen kitiltásának

A szakértők szerint a vendégmunkások korlátozása termeléskiesést és munkahelyek megszűnését is okozhatná.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones

US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones

Kuwait says one person is dead after drones hit civilian buildings including its international airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 3. 12:40
Az edző eltanácsolása után erre jutott a Felcsút válságtábja
2026. június 3. 10:58
Már cégei révén is milliárdos Szoboszlai Dominik
×
×