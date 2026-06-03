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Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Orbán Anita áll a lista élén

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A Forbes friss „legbefolyásosabb magyar nők” toplistáján Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminisztere és miniszterelnök-helyettese szerezte meg a legelőkelőbb helyet, de a dobogó másik két képzeletbeli fokára is egy-egy női kormánytag állhatott fel.

Tizenkét év után először egyesített listával, és nem szektor szerinti összesítésekkel hozta ki top 50-es rangsorát a legbefolyásosabb magyar nőkről a Forbes – írja a 24.hu. A toplista élén Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes áll.

Összesen 20 új név szerepel a legbefolyásosabb nők friss összeállításában, és 22 szereplő politikus. A képzeletbeli dobogó második és harmadik helyén is egy-egy kormánytag szerepel, akiknek egyaránt van vétójoguk is: Görög Márta igazságügyi miniszter, akinek a jogállami keretek visszaállítása a fő feladata, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit.

A politikán kívüli szereplők közül Vidus Gabriella RTL-vezér a legbefolyásosabb a listán a negyedik hellyel, rajta kívül a top 10-be még egy nem politikai szereplő került be: Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója. A legbefolyásosabb színésznek Lovas Rozit választotta a lap, ő a 20. a 2026-os rangsorban.

A Fidesz-korszak alakjai közül egyetlen nő maradt fent a tavalyi lista után az idein is: a kiterjedt kapcsolatrendszerrel és komoly magánvagyonnal rendelkező Schmidt Mária.

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