Orbán Anita áll a lista élén

Tizenkét év után először egyesített listával, és nem szektor szerinti összesítésekkel hozta ki top 50-es rangsorát a legbefolyásosabb magyar nőkről a Forbes – írja a 24.hu. A toplista élén Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes áll.

Összesen 20 új név szerepel a legbefolyásosabb nők friss összeállításában, és 22 szereplő politikus. A képzeletbeli dobogó második és harmadik helyén is egy-egy kormánytag szerepel, akiknek egyaránt van vétójoguk is: Görög Márta igazságügyi miniszter, akinek a jogállami keretek visszaállítása a fő feladata, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit.

A politikán kívüli szereplők közül Vidus Gabriella RTL-vezér a legbefolyásosabb a listán a negyedik hellyel, rajta kívül a top 10-be még egy nem politikai szereplő került be: Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója. A legbefolyásosabb színésznek Lovas Rozit választotta a lap, ő a 20. a 2026-os rangsorban.

A Fidesz-korszak alakjai közül egyetlen nő maradt fent a tavalyi lista után az idein is: a kiterjedt kapcsolatrendszerrel és komoly magánvagyonnal rendelkező Schmidt Mária.