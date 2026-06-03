Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében, bűncselekmények gyanúja merül fel

Vitézy Dávid kedd esti Facebook-videója szerint kedden az Állami Számvevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos „költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak”, ha úgy tetszik a költségvetés meghamisítása. „Jól látjuk a helyzetet, sajnos” – jegyezte meg.

„Az Orbán-kormány 20 évvel később pontosan azt csinálta, amit a Gyurcsány-kormány csinált 2006-ban, amit az őszödi beszéd révén tudott meg a magyar nyilvánosság”

– fogalmazott Vitézy, hozzátéve: „azért, hogy a hiány kisebbnek tűnjön és a választási kampányban az ebből eredő politikai problémákat elkerüljék, ezért egyszerűen olyan tételeket, amik mögött már konkrétan leigazolt teljesítésigazolás és számla van, azokat is kikozmetikáztak a költségvetésből.”

Hozzátette,

az iváncsai akkumulátorgyárnál, Mészáros Lőrincék vasúti beruházásánál a teljesítésigazolást már év elején aláírták, a számla már hónapok óta lejárt, „és most is le van járva, már figyelmeztető leveleket kapunk a vállalkozótól, hogy a számla milyen régóta nincs kifizetve, és még sincs benne az állami költségvetésben, pedig tudták, hogy ez egy befejezés előtt álló beruházás volt”.

Szavai szerint ugyanez a helyzet a Budapest–Belgrád idei számláinál is talán,

ám ami a „legdurvább, az az autópálya-koncesszió kérdése”.

Kifejtette, az autópálya-koncesszor havi rendelkezésre állási díjat kap, így van finanszírozva az autópályák működtetése és fejlesztése. Ez a szerződés 35 évre szól. „Ezt felül fogjuk vizsgálni, de addig, ameddig nincs módosítva, vagy nincs valamilyen módon ez felülvizsgálva, addig havonta ez fixen felmerül, mint a rezsi, ha úgy tetszik, a magyar államnál” – mondta, és megjegyezte, hogy ezt nem betervezni júniustól év végéig a költségvetésbe, az egy teljes felelőtlenség.

Bejelentette, hogy elkezdték feldolgozni a korábbi titkos kormányhatározatokat és levelezéseket az ügyben, hogy a pontos jogi lépéseket meghatározzák. „Körüljárjuk pontosan, hogy jogilag milyen tényállást merít ez ki, és amennyiben van annak alapos gyanúja, hogy bűncselekmény történt, akkor természetesen meg fogjuk tenni a feljelentést”.

A következő két hétben ebben látnunk kell tisztábban, nyilván a Pénzügyminisztériummal közösen– fogalmazott Vitézy Dávid.

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