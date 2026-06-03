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Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében, bűncselekmények gyanúja merül fel

Infostart / MTI

„Egészen botrányos és bűncselekménygyanús történetek egész tömkelegét látom a közlekedési tárca és beruházási területek körül. Ezeket tételesen feldolgozzuk, és mindent meg fogunk osztani a nyilvánossággal” – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid kedd esti Facebook-videója szerint kedden az Állami Számvevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos „költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak”, ha úgy tetszik a költségvetés meghamisítása. „Jól látjuk a helyzetet, sajnos” – jegyezte meg.

„Az Orbán-kormány 20 évvel később pontosan azt csinálta, amit a Gyurcsány-kormány csinált 2006-ban, amit az őszödi beszéd révén tudott meg a magyar nyilvánosság”

– fogalmazott Vitézy, hozzátéve: „azért, hogy a hiány kisebbnek tűnjön és a választási kampányban az ebből eredő politikai problémákat elkerüljék, ezért egyszerűen olyan tételeket, amik mögött már konkrétan leigazolt teljesítésigazolás és számla van, azokat is kikozmetikáztak a költségvetésből.”

Hozzátette,

  • az iváncsai akkumulátorgyárnál, Mészáros Lőrincék vasúti beruházásánál a teljesítésigazolást már év elején aláírták, a számla már hónapok óta lejárt, „és most is le van járva, már figyelmeztető leveleket kapunk a vállalkozótól, hogy a számla milyen régóta nincs kifizetve, és még sincs benne az állami költségvetésben, pedig tudták, hogy ez egy befejezés előtt álló beruházás volt”.
  • Szavai szerint ugyanez a helyzet a Budapest–Belgrád idei számláinál is talán,
  • ám ami a „legdurvább, az az autópálya-koncesszió kérdése”.

Kifejtette, az autópálya-koncesszor havi rendelkezésre állási díjat kap, így van finanszírozva az autópályák működtetése és fejlesztése. Ez a szerződés 35 évre szól. „Ezt felül fogjuk vizsgálni, de addig, ameddig nincs módosítva, vagy nincs valamilyen módon ez felülvizsgálva, addig havonta ez fixen felmerül, mint a rezsi, ha úgy tetszik, a magyar államnál” – mondta, és megjegyezte, hogy ezt nem betervezni júniustól év végéig a költségvetésbe, az egy teljes felelőtlenség.

Bejelentette, hogy elkezdték feldolgozni a korábbi titkos kormányhatározatokat és levelezéseket az ügyben, hogy a pontos jogi lépéseket meghatározzák. „Körüljárjuk pontosan, hogy jogilag milyen tényállást merít ez ki, és amennyiben van annak alapos gyanúja, hogy bűncselekmény történt, akkor természetesen meg fogjuk tenni a feljelentést”.

A következő két hétben ebben látnunk kell tisztábban, nyilván a Pénzügyminisztériummal közösen– fogalmazott Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében, bűncselekmények gyanúja merül fel

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