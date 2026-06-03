Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a gázolás a III. kerületben az Ország út melletti szakaszon történt. A hatóságok helyszíni vizsgálatának befejezéséig a szerelvények egy pályán közlekednek Szentendre és Békásmegyer között.
Tragédia történt a szentendrei HÉV-vonalon
Halálra gázolt a HÉV egy embert a főváros III. kerületében szerdán délelőtt - tudta meg az MTI.
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Rengeteg EU-forrástól még mindig elvágják Magyarországot, Magyar Péterékre komoly tárgyalások várnak
Az új kormány első komoly sikereként Brüsszel és Budapest politikai megállapodásra jutott egy akár 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását célzó csomagról, amely helyreállítási alaphoz kapcsolódó és kohéziós pénzeket egyaránt tartalmaz. De a hatalmas megállapodás sem jelenti az összes befagyasztott forrás automatikus feloldását: a kifizetések többsége konkrét jogállamisági, korrupcióellenes és intézményi reformok végrehajtásához kötött. Továbbra is blokkolva maradnak az LMBTQI-jogokkal és a menekültügyi szabályokkal összefüggő források, illetve az n+2 szabály miatt mintegy 2 milliárd euró véglegesen elveszett. A 16,2 milliárd eurós SAFE védelmi hitel külön tárgyalási pályán mozog, Magyarország tervét az Európai Bizottság egyelőre egyedüliként nem hagyta jóvá, de legalább a jogállamisági csapdából kikerülhetett.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
Az idei szezon lefutása még bizonytalan, de a közelmúlt csapadékos időjárása miatt több helyen tömeges parlagfűkelésre lehet számítani.
US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones
Kuwait says one person is dead after drones hit civilian buildings including its international airport.