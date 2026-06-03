Tragédia történt a szentendrei HÉV-vonalon

Az új kormány első komoly sikereként Brüsszel és Budapest politikai megállapodásra jutott egy akár 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását célzó csomagról, amely helyreállítási alaphoz kapcsolódó és kohéziós pénzeket egyaránt tartalmaz. De a hatalmas megállapodás sem jelenti az összes befagyasztott forrás automatikus feloldását: a kifizetések többsége konkrét jogállamisági, korrupcióellenes és intézményi reformok végrehajtásához kötött. Továbbra is blokkolva maradnak az LMBTQI-jogokkal és a menekültügyi szabályokkal összefüggő források, illetve az n+2 szabály miatt mintegy 2 milliárd euró véglegesen elveszett. A 16,2 milliárd eurós SAFE védelmi hitel külön tárgyalási pályán mozog, Magyarország tervét az Európai Bizottság egyelőre egyedüliként nem hagyta jóvá, de legalább a jogállamisági csapdából kikerülhetett.