Teljesen felborul a budapesti közlekedés pénteken

Az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg: elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök - a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos - igénybevételét javasolja. Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető - tették hozzá.

Lezárják pénteken várhatóan 17 és 23 óra között a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között; az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között; a Verseny utcát teljes hosszúságban és az Istvánmezei utat.

A mérkőzés befejezése után, várhatóan 21.20 és 22.20 között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a lezárások miatt 17 és 23 óra között a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út–Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót; a 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

Hozzátették, hogy 19.40 és 20.40 között a Stefánia út lezárása miatt a 75-ös trolibusz a Thököly út–Hungária körút útvonalon közlekedik, az Egressy út-Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti; a 77-es trolibusz az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton közlekedik, az Egressy út-Stefánia út és a Szobránc köz megállókat nem érinti.