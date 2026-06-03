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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás államfő lemondásáért tüntetettek

Infostart / MTI

Sulyok Tamás államfő lemondásáért és a közvetlen köztársaságielnök-választásért tartott tüntetést szerda este a Második Reformkor Párt (2RK) a Sándor-palotánál.

Vona Gábor pártelnök felszólalásában azt mondta, „Sulyok Tamás lelkének ajtaján Orbán Viktor dörömböl”, azonban arra kérte az államfőt, hogy ne hallgasson ezekre a hangokra, és próbálja megtalálni a valódi énjét, a valódi Sulyok Tamást.

A 2RK elnöke feltette a kérdést, az elmúlt évek alatt nem érezte-e azt államfő, hogy nemzetközi intézményekhez kell fordulnia, csak most, amikor inog a széke – utalt Vona Gábor arra, hogy a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult.

Vona Gábor szerint Sulyok Tamás eddigi tevékenysége alatt soha nem autonóm emberként döntött. Megszólítva a köztársasági elnököt azt mondta, „a semmi az ön valósága, és ez volt a mi két évünk valósága is”.

A politikus kijelentette: az államfő egyetlen autonóm döntése az kell legyen, hogy lemond, azzal a feltétellel, hogy a kétharmados kormánytöbbség tegye lehetővé a közvetlen köztársaságielnök-választást Magyarországon.

Ezzel a lépésével Sulyok Tamás beírná magát a történelembe – hangoztatta a pártelnök.

Pekárné Farkas Emese, a 2RK alelnöke kijelentette: Orbán Viktor – miután megégette magát Novák Katalinnal – tudatosan egy olyan embert keresett államfőnek, akivel az volt a célja, hogy ne szólaljon meg, hogy súlytalan legyen, és Sulyok Tamás elvtelenül kiszolgálta ezeket a célokat.

Sulyok Tamás a bukott hatalom bábja, de az embereknek kell felelnie – emelte ki, hozzátéve: ha az államfő valódi nemzeti egységet akar, akkor azt a távozásával fogja elérni.

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Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás államfő lemondásáért tüntetettek

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