Sok ilyet láttak már a helyiek, fel vannak rá készülve – magyar diák a japán tájfunról

Jelentős trópusi vihar közelítette meg Japán területét. A tájfun először a hét elején 160 kilométer/órás széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel csapott le a távol-keleti országhoz tartozó legdélebbi szigetre, Okinavára. A helyi meteorológiai intézet nagy hullámok, földcsuszamlások és áradások miatt adott ki figyelmeztetést. A Dzsangmi nevű vihar miatt több ezer háztartás maradt áram nélkül, és több száz légi járatot töröltek.

Rédei Rozi jelenleg a Rotary Nemzetközi Diákcsere Program keretében Nagoja közelében tanul, és beszámolt az InfoRádiónak arról, mit tapasztalt az elmúlt napokban. Aicsi prefektúrában lakik, amely a fősziget közepének az alján helyezkedik el. Azon belül Nagoja város alatt él a déli öbölben, méghozzá

egy eléggé alacsonyan fekvő településen, Takahamában, ami nagyon közel található a parthoz, így természetesen volt Rédei Roziban némi félelem, hogy mi fog történni.

A Dzsangmi nevű trópusi vihar magja azonban sokkal távolabb jutott el az óceánon, mint arra előzetesen számítani lehetett, emiatt Takahama tulajdonképpen csak a hatáskörébe került a viharnak. Nagoja közelében enyhébb hatása volt a tájfunnak, viszont komoly mennyiségű eső hullott viszonylag rövid idő alatt, ami miatt akár villámárvíz is kialakulhatott volna, de Rédei Rozi nem tapasztalt ilyet a lakóhelye környékén. Ott szerencsére

az áram sem ment el, nem árasztotta el a víz az utcákat, így nem kellett evakuálni az embereket.

Amíg narancssárga figyelmeztetés volt érvényben, addig az érintett városokban, településeken iskolai szünetet rendeltek el, de több helyen viszonylag rövid időn belül visszavonták a riasztást, ugyanis biztonságosnak ítélték meg a körülményeket, így újra megnyitották az iskolákat, illetve más intézményeket is.

La violente tempête tropicale Jangmi a balayé le #Japon?? avec des vents puissants et des pluies torrentielles perturbant les transports et les entreprises, et coupant l'électricité à des dizaines de milliers de foyers. - Reuters pic.twitter.com/Zefe72TOLs — AsieNews (@AsiaNews_FR) June 3, 2026

A vihar ereje időközben gyengült, további komolyabb intézkedéseket már nem vezettek be, így mostanra a lakosság is megnyugodott. Rédei Rozi elmondása szerint jól lehet közlekedni is, nincs semmilyen zavar vagy fennakadás. Ő is olvasta a portálokon, közösségi oldalakon, hogy a hét elején egyes helyeken a reggeli csúcsidőszakban leálltak vagy késve jártak a vonatok, de dél körül ő már nem tapasztalt ilyesmit.

Japánban gyakrabban előfordulhatnak hasonló esetek, nem ritkák az ilyen természeti jelenségek. Rédei Rozi is azt látta a helyi embereken, hogy higgadtak, nem nagyon aggódtak. A legtöbben fel vannak készülve arra, hogy jöhetnek ilyen nagyobb trópusi viharok. Összességében a Dzsangmi nem egy extrém erősségű vihar, és mire Nagoja közelébe ért, sokat csillapodott. A helyi lakosok már nem egyszer láttak ilyet, mindig alkalmazkodnak az adott szituációhoz, és ahogy Rédei Rozi fogalmazott, „mindenki tudja, mit kell csinálni”, és annak megfelelően járnak el.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.