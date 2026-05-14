2026. május 14. csütörtök Bonifác
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Külügyminisztériumban járt Oroszország budapesti nagykövete – videó

Infostart / InfoRádió

A magyar kormány elvárja Oroszországtól a civilek elleni agresszió azonnali leállítását – ezt mondta a kárpátaljai dróntámadás miatt bekéretett orosz nagykövetnek a magyar külügyminiszter, Orbán Anita.

Ismert, a kárpátaljai dróntámadásra reagálva a magyar külügy bekérette a budapesti orosz nagykövetet.

Erről a találkozóról tájékoztatott csütörtök déltájt Orbán Anita külügyminiszter.

„Az imént ért véget a megbeszélésünk. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében” – fogalmazott tájékoztatójában Orbán Anita külügyminiszter.

Ismert, Oroszország katonai agressziója 2022 februárja óta tart Ukrajnában, de ez idáig főként a Kárpátalján túli területeken folytak hadi cselekmények.

Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel" kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint reváns helyett békülés várható a kínai-amerikai csúcson: ha Donald Trump békülékenyebb és tiszteletteljes hangnemet üt meg, akkor Hszi Csin-ping otthon jól eladható engedményekkel jutalmazhatja. Az MCC Ázsiai-Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője, Horváth Levente szerint a kínai elnöknek főleg Tajvannal kapcsolatban vannak komoly elvárásai, az amerikai pedig olyan gazdasági eredményeket remél, amelyeket a novemberi félidős választásokhoz közeledve fel tud mutatni.
 

Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt

Az új külügyminiszter az első napján visszahelyeztette a székeket a minisztérium büféjébe, ezzel jelezve, hogy merőben más álláspontot képvisel a működéssel kapcsolatban, mint elődje, Szijjártó Péter.
 

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat.

Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit

A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.

Xi says US-China relations world's 'most important' as Trump praises talks at state banquet

Earlier, the White House said the two presidents discussed trade, oil and Iran during a meeting that lasted nearly two hours.

2026. május 14. 12:46
Leváltaná a modellváltást a Budapesti Corvinus Egyetem
2026. május 14. 12:34
Reagáltak a nagy hazai cirkuszok Gajdos László bejelentésére
