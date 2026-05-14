A Külügyminisztériumban járt Oroszország budapesti nagykövete – videó

Ismert, a kárpátaljai dróntámadásra reagálva a magyar külügy bekérette a budapesti orosz nagykövetet.

Erről a találkozóról tájékoztatott csütörtök déltájt Orbán Anita külügyminiszter.

„Az imént ért véget a megbeszélésünk. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében” – fogalmazott tájékoztatójában Orbán Anita külügyminiszter.

Ismert, Oroszország katonai agressziója 2022 februárja óta tart Ukrajnában, de ez idáig főként a Kárpátalján túli területeken folytak hadi cselekmények.