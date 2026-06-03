Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: „vállalnia kell a felelősséget!”

Magyar Péter miniszterelnök üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor volt kormányfőnek, és egy kapcsolódó kommentbe egy Telex-cikket tett, amely az ukrán „aranykonvojról” szólt. A cikk állításai szerint „a kormányzat, azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én kell rajtaütni az ukrán „aranykonvojon”, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta – derült ki azokból a háttérbeszélgetésekből, amelyeket a Telex az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben.”

Március 5-én két, Ausztriából Ukrajnába tartó furgont az alacskai pihenőhelynél egy rendőrautó villogóval előzte meg és állította félre. Az ukrán szállítmány Ausztriából, a Raiffeisen Banktól tartott az Oscsadbank ukrán központja felé egy ismert tranzitútvonalon. Az alacskai pihenőhelyen már felfegyverkezve várták az ukránokat a TEK kommandósai. A furgonokban talált 27 milliárd forintnyi pénzt és befektetési aranyat a NAV lefoglalta, az ukrán állampolgárságú pénzszállítókat viszont órákkal később elengedték és kiutasították az országból. Azóta Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranyat és a pénzt is. Az akkori kormányzati kommunikáció azt sejtette, hogy az ukránok illegálisan szállították a pénzt és az aranyat, Kijev szerint Magyarország egyszerűen elrabolta az ukránok pénzét.

Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt, szerdán pedig Párizsban fogadja őt Emmanuel Macron francia elnök.