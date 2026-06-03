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Nyitókép: Pixabay

Baleseti sebész: olyan alapvető a baj az e-rollerezés terén, hogy be kellene vinni az iskolába a tanulását

Infostart / InfoRádió

Egyre több az e-rollerbaleset. Csak a Baleseti Intézetben idén már két 14 évnél fiatalabb gyermek lelte halálát ilyen helyzet következtében, egy 13 éves pedig három hónapja kómában fekszik. Molitorisz Dániel baleseti sebész az InfoRádióban aláhúzta, nagyon gyorsan, védőfelszerelés nélkül, sokszor valamilyen tudatmódosító hatása alatt szállnak a rollerre emberek, így könnyen megtörténik a baj. A fej a legkiszolgáltatottabb testrész.

Új szereplő a közlekedésben az e-roller, és kezelője, az e-rolleres is, de máris gyakori szereplője lett a közlekedési baleseteknek, Molitorisz Dániel baleseti sebész szerint az ilyennel közlekedők azért szenvednek sokszor nagyon súlyos sérüléseket, mert egyszerűen még nem tanultuk meg ezeket az alkalmatosságokat kezelni.

„Az e-rollerekről elmondható, hogy rettentő gyorsak, használóik részéről a védőfelszerelés használata elenyésző, a két súlyos, nem rég bekövetkezett tragédia is legfőképp épp ennek hiányából következett” – szögezte le az InfoRádió megkeresésére.

Beszélt az úgynevezett halálos duóról-trióról is:

  • gyors e-roller
  • védőfelszerelés nélkül
  • tudatmódosítóval.

Ezek együtt hatványozzák a súlyos baleset esélyét, persze még ezek sem igen kellenek, ha az ember egyszerűen csak figyelmetlen, márpedig a figyelmetlenséget még táplálja is egy, a kormányon lévő lehetőség.

„A kormány közepén van egy kis tartó, amire az ember a mobiltelefonját teszi, és ha belegondolunk abba, hogy valaki 30-40 km/órás sebességgel rollerezik, és ráadásul nem az utat nézi, hanem a mobiltelefonját, szinte előre programozottak ezek a balesetek” – hangsúlyozta Molitorisz Dániel.

A sérülések jellegéről tapasztalatai alapján elmondta, a legnagyobb probléma az, hogy magasan van a súlypont, így az e-rollerekről könnyű „elrepülni”, és amikor valaki esik, nagyon könnyen sérül a fej, de ugyanúgy veszélyben van a törzs, a has is. Ha pedig a fej sérül, sérülhet az agy is, de más testtájon is lehet súlyos roncsolódás; de ha kategorizálni kell, akkor a fejsérülések azok, amelyek a legtöbb halálos kimenetelű e-rolleres balesethez vezetnek. A két, közelmúltban elhunyt gyerek egyikénél is az volt a halálok, hogy nem volt sisak, „a sérülés viszont a túléléssel összeegyeztethetetlen” volt.

Molitorisz Dániel szerint a sisakviselés kötelezővé tétele nem könnyű, ráadásul a sisakok bár biztonságosnak tűnnek, nem biztos, hogy jó védelmet tudnak nyújtani adott esetben.

„Jó sisak kell. Sokan elfelejtik, hogy nem csak a koponyát kell védeni, ott van az arc is.

Márpedig ha az ember arccal ér a falhoz, akkor az arca és az orra sem érhet hozzá, a sisaknak annyival kell az arc elé nyúlni, hogy a sisak eséskor az arckoponyát is védje. A sisakot persze fel is kell venni, be is kell kötni, rá kell tudni nevelni az embereket a sisakra, a legkisebb utazásnál is” – tisztázta.

Úgy látja, a bicikli feltalálásakor is felvetődhetett volna, hogy tiltsák el a szülők a gyerekeket ettől, most is felvethető ez, de inkább az együttélést kell szerinte megtanulni.

A jó „esésre” viszont tapasztalata szerint nincs módszer, de a közösségi fórumok megfelelő platformok lehetnének arra, hogy az emberek megtanuljanak közlekedni az e-rollerrel, és kialakuljon ennek a kultúrája; akár testnevelésóra keretébe ágyazva is lehetne tanulni ezt, de akár a biciklizést is, az emberek ezáltal fel lesznek vértezve egy alapszintű tudással a közlekedésben.

A szabályokat pedig be kell tartani, „no-go zónának” számít

  • a két utas,
  • a hangos vagy fülhallgatós zenehallgatás és
  • a fékezés nem ismerete, csak a gázadásé.

Egy történetet is említett, szintén saját tapasztalatból.

„Egy család elment biciklizni, rollerezni. A legkisebb gyerek, aki biciklizni még nem tudott, óvodáskorú lehetett. A szülők közül volt, aki elektromos rollerrel ment, volt, aki biciklivel ment, és a legkisebb gyerek nem tudott biciklizni, ezért ő is kapott egy icipici elektromos rollert. Ha valami, akkor ez biztos nem követendő; addig, amíg valaki nem tud biztonságosan kétkerekű járművel – roller, bicikli – segédkerék nélkül, egyensúlyozva menni, addig az elektromos roller használata nem ajánlott.”

A gyerekeknek ezt is meg kell tanulni, naponta gyakorolni, már ovis kortól.

A KRESZ-szel kapcsolatban azt mondta, szükség lenne olyan szabályozás, ami arra ösztönzi az embereket, hogy védőfelszerelést használjanak, ismerjék az e-roller használatának a helyét és paramétereit, a szabályozásnak pedig azt is segítenie kell, hogy az e-rollerre ne lehessen képzetlenül, tapasztalatlanul ráállni.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

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