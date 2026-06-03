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ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

2026. június 3. 18:00
Rab Árpád a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 3. 19:00
A GeoTrendek magazin 2026. június 3-ai adása
2026. június 3. 18:35
Balázs János: a zene összetartó erejét is fogja mutatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje
2026. június 3. 18:00
Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
2026. június 3. 16:52
„Ami most zajlik, az nem tisztességes” – Rudolf Péter etikai kódex és művészkamara létrehozását sürgeti
2026. június 3. 14:44
Sok ilyet láttak már a helyiek, fel vannak rá készülve – magyar diák a japán tájfunról
2026. június 3. 11:20
Ukrán drónkeringővel indult az „orosz Davos” Szentpéterváron
2026. június 3. 10:20
Dübörög a szamócaszezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importáruval
2026. június 3. 10:08
Az Üzleti reggeli magazin 2026. június 3-i adása
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