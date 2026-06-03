Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében
Aréna
Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
2026. június 3. 18:00
Rab Árpád a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
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