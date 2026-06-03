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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Galatasaray-Liverpool elsõ mérkõzésén Isztambulban 2026. március 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

„Bármit felveszek” – Szoboszlai Dominik szeretné elvarrni a mémcunami szálait

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Megvédi a cipő-rövidnadrág-ing kombóját, nagy példaképe a divatdiktátor David Beckham, aki azért más szint szerinte.

Szoboszlai Dominik a napokban a közízlést igencsak megmozgató ruhában jelent meg a magyar labdarúgó-válogatott összetartásán Telkiben, mémek tömege áradt ki az interneten a szett láttán.

A Sports World egyik kiadásának címlapján ő lesz majd látható, a játékossal pedig interjú is készült a lap számára, amelyben megkerülhetetlen témának bizonyult a különös outfit.

„Azt hiszem, mindenre nyitott vagyok. Tényleg bármit felveszek, ami az utamba kerül. Lehet, hogy néhányan azt mondanák, ez túlzás, de a divatban soha, semmi sem túlzás” – mondta a saját stílusáról, hozzátéve: „ha jól érzed magad benne, akkor rendben van. Viselheted. Mindig is szerettem a divatot, de nem igazán foglalkoztam vele. Inkább csak négy évvel ezelőtt kezdtem el igazán érdeklődni iránta, akkor kezdtem el odafigyelni ezekre a dolgokra. Akkor éreztem, hogy igazán élvezem. Örömet okoz jól kinézni, és szép ruhákat viselni.”

A Mandiner összefoglalója szerint példaként David Beckhamet említette, akinek a hatása messze túlmutat a futballon.

„Persze, ez egy másik szint, de ott van Beckham, aki már nem focizik, és mégis megvan a maga világa. Imádom a divatot és imádom a futballt, szóval valójában mindkettő megvalósulhat. De ehhez fel kell építenem magam.”

Szoboszlai Dominik korábban szintén divatkezdeményezésre James Bond bőrébe, illetve szettjébe bújt.

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