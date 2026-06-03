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Nyitókép: Unsplash

Itt a figyelmeztetés, megszűnnek egyes MVM-számlák

Infostart / MTI

A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket - hívta fel a figyelmet az MVM kedden.

A közleményben felidézik, hogy a változás 2025. július 1-jén lépett életbe, és érinti a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, és az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

Hangsúlyozták:

az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.

Az MVM Next külön értesítést küldött emlékeztetőül az elmúlt hetekben az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal, vagy azonosítóval azoknak az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfeleknek, akik még nem adták meg számlafogadásra alkalmas e-mail-címüket, és azt kéri, hogy az e-számlára váltáshoz töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot. Az űrlap ezen az oldalon érhető el. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek az űrlapot ezen az oldalon érik el.

Hozzátették, a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak), digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók – emelték ki.

Azoknak az ügyfeleknek nincs teendőjük, akik már elektronikusan kapják földgáz- és/vagy villamosenergia-számláikat, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhetnek már át papírszámlára – tájékoztatott az MVM.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a figyelmeztetés, megszűnnek egyes MVM-számlák

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