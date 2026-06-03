A Fidesz is reagált a budapesti önkormányzatoknál zajló korrupciós nyomozásra

„Reagálás az egyes budapesti önkormányzatokat érintő eljárásokra” – ezzel a címmel tett közzé állásfoglalást a Fidesz-frakció. Közleményük szerint „mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért. Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a hatóságok felelőssége, hogy az eljárást minden esetben pártatlanul, a jogszabályok alapján folytassák le. Az eljárás során, jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.”

Az ügy előzménye, hogy kedden a Központi Nyomozó Főügyészség

vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított.

A főügyészség szóvivője, Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított személy Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását – nyilatkozta a 24.hu-nak a politikus védőügyvédje. Bajáky Tamás azt is elmondta, hogy Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az egykori képviselő letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság.

Azóta több budapesti kerület is közölte, hogy náluk is „nyomozati cselekmények” zajlanak, és újabb, meg nem erősített sajtóinformációk szerint kerületi fideszs politikusokat is kihallgattak.

Az ügyészség csütörtökön ígér részletes tájékoztatást.