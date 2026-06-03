Már a Pénzügyminisztériumnál van a kata visszaállításával kapcsolatos vitaanyag

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a Pénzügyminisztérium részére a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát – közölte kedden a kamara.

A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata-rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint öt lehetséges szabályozási alternatívát és azoknak alvariációját vázolja fel a döntéshozók számára.

Az anyag az MKIK szakmai vitaanyaga, amely a területi kamarák véleményének figyelembevételével készült és a további szakmai egyeztetések alapjául szolgálhat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán a teljes anyag elolvasható.