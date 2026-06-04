Hamarosan berobban a szezon, ez az app segíthet a Balatonnál

A BalatonHelp szolgáltatás a Balatonon strandolóknak, valamint a vízi járművekkel közlekedőknek gyors, kiszámítható és megbízható segítségnyújtási rendszert jelent. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kezdeményezése egyedülálló, professzionális szolgáltatásként működik a Balaton térségében – emlékeztet a VEOL.hu.

A mobilalkalmazáson keresztül egyetlen gombnyomással kérhető segítség, amennyiben valaki bajba kerül a Balatonon vagy annak part menti területein. Az applikáció ingyenesen letölthető és díjmentesen használható minden okostelefonon, Android és iOS rendszeren egyaránt. A szolgáltatás a hét minden napján, napi 24 órában elérhető, így bármikor biztosítja a gyors reagálás lehetőségét vészhelyzet esetén.

A rendszer célja, hogy a Balatonon tartózkodók a lehető leggyorsabban kapjanak szakszerű segítséget, ezzel növelve a vízi és parti biztonságot.

A Tihanyi Hajós Egylet által rendezett májusi Flexfleet klasszikus szólóvitorlás-versenyen az egyik versenyző a BalatonHelp alkalmazáson keresztül a Szigligeti-öbölből adott le riasztást, mivel a vitorlása mozgásképtelenné vált. A vízimentők a helyszínre siettek, majd a hajót bevontatták a badacsonyi kikötőbe, ahol kiderült, hogy egy körülbelül 50 méter hosszú halászháló tekeredett a tőkesúlyra, benne egy nagy ponttyal.