Irán drón- és rakétacsapásokkal fenyegette meg Amerikát

„Minden egyes lövésre, minden agresszióra drón-és rakétaözönnel fogunk válaszolni” – jelentette ki Mohszen Rezai az X-en közzétett perzsa nyelvű üzenetében, hozzátéve: sem a Washingtonnal folytatott megbeszéléseken, sem a tűzszünet idején nem fogják tűrni, hogy az Egyesült Államok „túlzásokba essen”. „A történelem nem halad visszafelé, az agresszor hamar elnyeri büntetését” – hangsúlyozta a korábban az iráni Forradalmi Gárda parancsnoki tisztét betöltő Rezai.

Előző nap Irán rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint, miközben az amerikai erők csapást mértek a Hormuzi-szorosban található Kesm-szigeten lévő egyik iráni kommunikációs toronyra.