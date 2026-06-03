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Irán nemzeti zászlaja rakéták sziluettjével.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Irán drón- és rakétacsapásokkal fenyegette meg Amerikát

Infostart / MTI

Rakéta-és dróncsapásokat ígért szerdán az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója egy újabb, Iránt érő amerikai támadás esetén.

„Minden egyes lövésre, minden agresszióra drón-és rakétaözönnel fogunk válaszolni” – jelentette ki Mohszen Rezai az X-en közzétett perzsa nyelvű üzenetében, hozzátéve: sem a Washingtonnal folytatott megbeszéléseken, sem a tűzszünet idején nem fogják tűrni, hogy az Egyesült Államok „túlzásokba essen”. „A történelem nem halad visszafelé, az agresszor hamar elnyeri büntetését” – hangsúlyozta a korábban az iráni Forradalmi Gárda parancsnoki tisztét betöltő Rezai.

Előző nap Irán rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint, miközben az amerikai erők csapást mértek a Hormuzi-szorosban található Kesm-szigeten lévő egyik iráni kommunikációs toronyra.

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