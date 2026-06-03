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Kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző békéscsabai nőt, aki kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg. Az ítélet jogerős – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.
Nyitókép: Unsplash.com

Feketén ment a szájfeltöltés, most majd gondolkodhat a tettén

Infostart / MTI

Vádat emeltek kuruzslás vétsége miatt egy békéscsabai nővel szemben, aki hialuronsavas ajakfeltöltést végzett, ám kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

A nő 2017-ben szerzett kozmetikus technikus szakképesítést, majd egyéni vállalkozóként dolgozott; 2022 októbere és 2024 novembere között egy békéscsabai lakásban kialakított kozmetikát működtetett.

A szalonban szakorvosi végzettséghez kötött hialuronsavas ajakfeltöltést végzett anyagi ellenszolgáltatásért, ám ahhoz nem rendelkezett semmilyen egészségügyi, orvosi végzettséggel és felelősségbiztosítással sem. A kozmetikus a töltéshez használt anyagokat egy cég közösségi adószámát jogosulatlanul felhasználva Lengyelországból és Hollandiából rendelte meg.

A nő ezt a szolgáltatást az internetes közösségi oldalakon hirdette. A Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei próbavásárlást követően 2024 novemberében hatósági ellenőrzést végeztek, rendőrségi feljelentést tettek, a nyomozás során kiderült, hogy a kozmetikus egy vendégnek 70 ezer forintért elvégezte a beavatkozást.

Magyarországon a töltőanyagokkal, fillerekkel (például hialuronsav) végzett

  • ráncfeltöltés,
  • ajakdúsítás,
  • feltöltés,
  • botoxkezelés és
  • bioszálas kontúrterápia kezelés

szakorvosi (égés- és plasztikai sebész, valamint bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológus)

képesítéshez kötött egészségügyi tevékenységnek minősül, ilyen beavatkozásokat kozmetikusok nem végezhetnek

– nyomatékosították a közleményben.

Április végén jogerősen szintén kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy 23 éves békéscsabai kozmetikust, aki szintén illegálisan végzett hialuronsavas ajakfeltöltéseket.

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nyomozás

kuruzslás

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