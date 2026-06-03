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Nyitókép: Pixabay

Fényes nappal „szüretelték” a kábelt az oszlopokról

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A két elkövető a „véletlenül pont náluk lévő” erővágóval módszeresen fejtette le a telekommunikációs kábeleket, és darabolta szállítható méretűre. A rendőrség szerint „rutinos elkövetőkről” van szó.

Két Gyöngyösorosziban élő unokatestvér május 30-án indult autóval rokonlátogatóba. A Mátra bércén átkelve az autót a 31 éves férfi vezette – írja közleményében a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mátrakeresztesen felfigyeltek a távközlési oszlopról lelógó kommunikációs kábelvégre. A 31 és 27 éves férfiaknak volt már rutinja a kábellopásban, így – a „véletlenül” pont az autóban lévő – erővágóval módszeresen elkezdték lefejteni a kommunikációs vezetéket az oszlopokról, és szállítható méretre darabolva a gépkocsiba pakolták.

Tevékenységükkel 500 ezer forint kárt okoztak a szolgáltatónak, és mérhetetlen kellemetlenséget a felhasználóknak.

A tolvajok az autóval tovább indulva már elképzelték, hogy hogyan fogják leégetni a kábelszigetelést, és színesfémként pénzzé tenni könnyen szerzett zsákmányukat (és talán az azért kapott pénzt is elköltötték fejben), amikor a pásztói rendőrök megállították a járművet. A rendőrök számára elég beszédes volt a két megszeppent férfi és az autóban talált kábel, valamint az erővágó látványa – írja a hatóság. Az elkövetőket előállították a rendőrkapitányságra, ahol lopás bűntett miatt kihallgatták őket.

Az ügy pikantériája továbbá, hogy az idősebbik elkövető – aki az autót vezette – jogosítvánnyal sem rendelkezik (amit szabálysértési eljárásban vizsgálnak), valamint a Gyöngyösi Rendőrkapitányság elzárásra átváltott pénzbírság letöltése miatt körözte.

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