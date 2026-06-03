Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

Keddi berlini látogatása után Párizsba érkezett Magyar Péter miniszterelnök, aki koszorúzással kezdte programját, majd találkozott a francia államfővel is.

A Magyar-kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán a párizsi Élysée-palotában, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt.

A francia elnök azt mondta: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez.

Emmanuel Macron francia elnök üdvözölte a francia cégek magyarországi szerepvállalását, és örömmel üdvözli majd újra a magyar diákokat Franciaországban, amint újraindul az Erasmus-program.

Magyarország újra az asztalnál

Magyar Péter fontos szövetségesnek és gazdasági partnernek nevezte Franciaországot, jelezte, 45 ezer magyarnak adnak munkát itthon francia cégek.

Javasolta, minden területen újítsák meg a kapcsolataikat még október 23-án, a nemzeti ünnepre, október 23. 70. évfordulójának megünneplésére pedig meghívta Emmanuel Macront.

Magyar Péter hangsúlyozta még a nukleáris területű együttműködést, és az elnök figyelmébe ajánlotta, hogy a V4-együttműködésbe hamarosan újabb életet lehel a magyar fél, a V4-ek pedig mind Németországgal, mind Franciaországgal együttműködésre törekszik. Örül annak, hogy „Magyarország újra ott lehet az asztalnál”, megerősítve a jogállam ,a demokrácia és az alapvető jogok helyzetét.

Hálás, hogy megnézhette Ferenczy Károly festő kiállítását a Petit Palais-ban, és örömmel hallja, hogy itt, az Élysée-palotában is vannak magyar műremekek.

„Számíthatnak ránk, és mi is örömmel számítunk Európára” – hangsúlyozta a rövid nyilatkozat végén Magyar Péter.

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