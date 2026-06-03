ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.59
usd:
306.63
bux:
135997.44
2026. június 3. szerda Klotild
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Rárepülnek a természetvédők Ferihegy új zöldengedélyére

Infostart / MTI

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fellebbezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen, mert álláspontja szerint az nem veszi érdemben figyelembe az egészségügyi és környezeti terheléseket – tudatja a szövetség és a Fenntarthatóság Felé Egyesület közös közleményben.

Az MTVSZ álláspontja szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal által kiadott határozat több ponton szakmailag hiányos, jogszerűsége vitatható, és nem nyújt megfelelő garanciákat a repülőtér környezetében élők egészsége és az éghajlatvédelmi célok védelmére. A fellebbezésük célja, hogy a döntés felülvizsgálatával olyan engedély jöjjön létre, amely a környezeti terhelések teljes körét érdemben figyelembe veszi, és egyértelmű korlátokat szab a további növekedésnek.

A közlemény idézte Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét, aki szerint a döntés súlyos hiányossága, hogy a légiforgalom várható növekedését és az abból fakadó repülési zajt, légszennyezést és éghajlatkárosító kibocsátásokat több ponton úgy kezeli, mintha azok nem a repülőtér működésének következményei lennének. Mindezt úgy, hogy a 2030-ra becsült forgalmi adatokra épít, miközben ezeket a Pest Vármegyei Kormányhivatal üzleti titoknak minősítette, így a nyilvánosság számára nem ellenőrizhetők.

Különösen aggályosnak véli az elnök, hogy a döntés gyakorlatilag felmentést adhat minden, a dokumentációban javasolt környezetvédelmi és éghajlatvédelmi intézkedés alól, amennyiben azok aránytalanul magas költséggel járnának.

A két környezetvédelmi civil szervezet emlékeztetett: a budapesti repülőtér 2,5 évig környezetvédelmi engedély nélkül működött, amelyet most kapott meg, holott a repülés a legszennyezőbb közlekedési módok közé tartozik. A budapesti utasforgalom húsz év alatt megháromszorozódott, a légi teherforgalom pedig nyolcszorosára nőtt. Ezzel párhuzamosan súlyosan nőtt a zaj- és légszennyezés terhelése is, amely Budapest és agglomerációja lakóinak körülbelül másfél milliós körét érinti. A szervezetek ezért örömmel veszik az új kormány szándékát a közlekedéspolitika újragondolására.

Az MTVSZ és a Fenntarthatóság Felé Egyesület közleményében leszögezte: a repülőtér jövőjéről szóló döntéseknél nem csupán a gazdasági szempontokat, hanem a környezetvédelmet, éghajlatvédelmet és az egészséges környezethez való alkotmányos jogot is figyelembe kell venni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rárepülnek a természetvédők Ferihegy új zöldengedélyére

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

fellebbezés

környezetvédelmi engedély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ami most zajlik, az nem tisztességes” – Rudolf Péter etikai kódex és művészkamara létrehozását sürgeti

„Ami most zajlik, az nem tisztességes” – Rudolf Péter etikai kódex és művészkamara létrehozását sürgeti

Sokféle úton lehet hozzányúlni egy-egy színdarabhoz, rengeteg rendezői módszer létezik, de mindig kordában kell tudni tartani az indulatokat és fel kell tudni ismerni, meddig lehet elmenni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Vígszínház igazgatója. Azt gondolja, egy etikai bizottság szakmai, erkölcsi szempontok alapján mérlegelve dönthetne a problémás ügyekben, a döntése pedig hasonló lenne a bírósági ítéletekhez, amelyeket csak nehezen lehetne megkérdőjelezni.
Menesztették az Országos Mentőszolgálat vezetőjét

Menesztették az Országos Mentőszolgálat vezetőjét

Az is kiszivárgott, ki látja el Csató Gábor feladatait addig, amíg nem neveznek ki új főigazgatót.
 

Leváltotta a budapesti rendőrfőkapitányt a belügyminiszter

A DÁP-tól az e-szja-ig: vezetőcserék az állami digitális szolgáltatások cégeinek élén

A Fidesz közölte: a Védvonal segíti az államigazgatásból elbocsátottakat

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzájuk

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében

VIDEÓ
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem engedték leszállni az izraeli repülőgépet Magyarország szomszédjában

Nem engedték leszállni az izraeli repülőgépet Magyarország szomszédjában

Az Israir légitársaság szerdán közölte, hogy egy Ljubljanába tartó járatának nem engedélyezték a leszállást Szlovéniában, ezért a repülőgépet Zágrábba irányították át.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új rekordot hozhat a június Magyarországon: komoly tőzsdei száguldásra számítanak az elemzők

Új rekordot hozhat a június Magyarországon: komoly tőzsdei száguldásra számítanak az elemzők

A májusi korrekció után ismét lendületet kaphat a magyar tőzsde, miközben a lakossági befektetők sem hátráltak meg.

BBC
Business Sport Travel Science
One killed and dozens injured in Iranian drone strikes on Kuwait airport

One killed and dozens injured in Iranian drone strikes on Kuwait airport

Iran says the attack on Kuwait was in retaliation for earlier US strikes on an Iranian oil tanker and island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 3. 18:10
Új elnököt kap kétmillió magyar állampolgár
2026. június 3. 17:59
Azbeszt: újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca szennyezett
×
×