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A Velencei-tó medre látszik az alacsony vízállásnál Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelõtti mértéket.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Így menekülhet meg a Velencei-tó

Infostart / MTI

Széles körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket – közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, a Velencei-tónál a szerdai egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat, az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért.

Kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket.

A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése - ismertette közösségi oldalán a miniszter.

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gajdos lászló

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