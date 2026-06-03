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Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Nyitókép: MTI

Az ügyészség is reagált Magyar Péter üzenetére Orbán Viktorhoz az aranykonvoj ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ügyészség az aranykonvoj ügyben sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott, illetve tart kapcsolatot, s minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes körű feltárására – közölte a Legfőbb Ügyészség. Az akció kapcsán jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.

A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen; a feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának, és a hivatalt jelölte ki eljáró nyomozó hatóságként. Hozzátették, hogy a NAV a nyomozást elrendelte, az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást.

Megjegyezték, hogy a NAV által folytatott ügyben a pénzmosás egyszerű gyanúja továbbra is fennáll, így az eljárás felderítési szakban jelenleg is folyamatban van. A felderítési szakban a nyomozó hatóság a nyomozati cselekményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően önállóan végzi, jelenleg az ügyben több külföldi jogsegélyi megkeresés is zajlik – írták. Kifejtették, hogy az ügyészség a nyomozás felderítési szakában törvényességi felügyeletet lát el, ennek során önállóan, nem pedig más hatalmi ágakkal együttműködve dönt. Az ügyészség ennek kapcsán sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott, illetve tart kapcsolatot – emelték ki.

Úgy folytatták a közleményt, hogy

az akcióban érintettek elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.

Az ügyben érintett külföldiek kitoloncolással való kiutasítása kapcsán az érintettek a jogi képviselőjük útján a közigazgatási határozatokat bíróság előtt támadták meg. A kiutasítások alapjául az Alkotmányvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalása szolgált, melyben azt állapította meg, hogy a külföldi állampolgárok tartózkodása veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát – közölték.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy Orbán Viktor „kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját.”

Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről vagy épp eljárások elhúzásáról. „Vállalnia kell a felelősséget!” – fogalmazott.

A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat, azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán „aranykonvojon”, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben.

Azóta a magyar állam visszaadta Ukrajnának az akcióban lefoglalt aranyat és készpénzt (képünkön).

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Kezdőlap    Belföld    Az ügyészség is reagált Magyar Péter üzenetére Orbán Viktorhoz az aranykonvoj ügyében

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