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Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje (b) és brit csapattársa, Lewis Hamilton a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Osztrák Nagydíjának otthont adó spielbergi pályára érkezik 2025. június 26-án. A futamot június 29-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Megpecsételődött az egyik Ferrari-pilóta jövője

Infostart / MTI

A maranellói csapat szerdán a közösségi médiafelületein és a honlapján számolt be a megállapodásról, ugyanakkor azt nem közölte, hogy pontosan mennyi ideig lesz érvényben a 28 éves Charles Leclerc kontraktusa.

Szerződést hosszabbított monacói versenyzőjével, Charles Leclerc-rel a Ferrari Forma-1-es istálló.

A maranellói csapat szerdán a közösségi médiafelületein és a honlapján számolt be a megállapodásról, ugyanakkor azt nem közölte, hogy pontosan mennyi ideig lesz érvényben a 28 éves pilóta kontraktusa. A Ferrari emlékeztetett rá, hogy Leclerc 2016-ban csatlakozott az olasz márkához, akkor került be a Vörösök versenyzőakadémiájára.

A monacói pilóta 2018-ban, a Sauber színeiben debütált az F1-ben, a 2019-es szezont azonban már a Ferrari versenyzőjeként kezdte.

Leclerc eddig 176 Forma-1-es futamon állt rajthoz, 8 versenyt nyert meg és 27 alkalommal rajtolhatott a pole pozícióból. Az előző idényben az egyéni világbajnoki pontverseny ötödik helyén zárt, míg a Ferrari negyedik volt a konstruktőrök között.

Az idei F1-es szezon a hétvégi Monacói Nagydíjjal folytatódik Monte-Carlóban.

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