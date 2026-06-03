ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.04
usd:
305.79
bux:
136124.6
2026. június 3. szerda Klotild
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
European flags in front of the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. ( Motion Blurred on flags)
Nyitókép: iantfoto/Getty Images

Az Európai Bizottság ítéletet mondott a magyar gazdaság állapotáról

Infostart

Korrupció, orosz energiafüggés, a piaci versenyt torzító állami intézkedések, magas hiány: az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúlyhiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén – derült a brüsszeli testület szerdán közzétett, 2026-ra vonatkozó európai szemeszter tavaszi csomagjából.

Az értékelés szerint az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A jelentés szerint az ár- és költségnyomás várhatóan csak fokozatosan mérséklődik, és továbbra is meghaladja az uniós átlagot.

A dokumentum rámutat:

a költségvetés GDP-arányos hiánya az elmúlt években tartósan magas volt. A bizottság 2026-ra 6,2 százalékos, 2027-re pedig 5,8 százalékos deficitet prognosztizál.

Az államadósság-ráta a GDP 73,5 százalékáról 74,6 százalékra emelkedett 2025 végére, és a bizottság várakozásai szerint 2027-re elérheti a GDP 76,8 százalékát.

A dokumentum szerint több, a korábbi kormány által hozott intézkedés erősíti a gazdaság sérülékenységét, így

  • a széles körben alkalmazott, nem célzott támogatások,
  • az államilag támogatott hitelek,
  • az árkorlátozások és
  • egyes piaci beavatkozások,

amelyek a bizottság szerint torzíthatják a pénzügyi és kiskereskedelmi piacok működését, valamint csökkenthetik a monetáris politika hatékonyságát.

A testület kifogásolta az üzleti környezet kiszámíthatóságát is. A jelentés szerint a gyakori jogszabály-módosítások, a rendeleti kormányzás széles körű alkalmazása és a korlátozott társadalmi egyeztetés növelik a vállalkozások szabályozási kockázatait.

A bizottság emellett továbbra is súlyos problémának tekinti a korrupciót, a közbeszerzési piac versenyhiányát, valamint az innováció és a kutatás-fejlesztés alacsony szintjét.

A dokumentum szerint Magyarország az egyik leginkább Oroszországtól függő uniós tagállam maradt az energiaimport területén, miközben a fosszilis energiahordozók támogatása továbbra is jelentős.

A jelentés kitér a társadalmi kihívásokra is: jelentősek az oktatási egyenlőtlenségek, nő a hosszú távú munkanélküliség, magas a szegénység kockázata a hátrányos helyzetű csoportok körében, és a lakhatás megfizethetősége az egyik legsúlyosabb probléma az Európai Unióban.

A bizottság ugyanakkor megállapította, hogy a túlzottdeficit-eljárás Magyarországgal szemben továbbra is felfüggesztett állapotban marad. A testület szerint a költségvetési és strukturális reformok következetes végrehajtása hozzájárulhatna a fennálló gazdasági sérülékenységek csökkentéséhez.

Az Európai Bizottság azt javasolja Magyarországnak, hogy a következő két évben szigorúbb költségvetési politikával, a versenyt torzító intézkedések fokozatos kivezetésével, valamint a versenyképességet és az energiafüggetlenséget erősítő reformokkal javítsa gazdasági teljesítményét.

Az országspecifikus ajánlásában a testület arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon 2026-ban jelentős eltérés várható a uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács által ajánlott nettó kiadási pályától. Ezért azt javasolja, hogy a kormány ellenőrizze a kiadások növekedését, ugyanakkor a védelmi kiadások emelésére biztosított uniós rugalmassági lehetőségeket is használja ki.

A testület szerint a magasabb védelmi kiadások mellett biztosítani kell a költségvetési fenntarthatóságot, az energiaárak hatásait enyhítő intézkedéseknek pedig átmenetinek és célzottnak kell maradniuk. A bizottság emellett az ár- és kamatplafonok fokozatos megszüntetését, a középtávú költségvetési keretrendszer megerősítését és a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítását sürgeti.

A bizottság a gazdasági versenyképesség javítása érdekében a szabályozási környezet kiszámíthatóbbá tételét, a kiskereskedelmi és szolgáltatási piacokon a verseny erősítését, a döntéshozatal átláthatóságának növelését javasolja. Az ajánlás kitér a korrupcióellenes intézkedések megerősítésére, a közbeszerzési versenyt korlátozó gyakorlatok megszüntetésére és a tőkepiacok fejlesztésére is.

Az innováció ösztönzéséhez növelni kell a kutatás-fejlesztési kiadások kiszámíthatóságát, egyszerűsíteni kell az adórendszert, és fokozatosan ki kell vezetni az egyes ágazatokra kivetett torzító különadókat.

Az energiaügyek terén a bizottság az orosz energiaforrásoktól való függőség gyorsabb csökkentését, a fosszilis energiahordozókat támogató támogatások kivezetését, a villamosenergia-rendszer rugalmasságának és a megújuló energiaforrások használatának növelését ajánlja.

A társadalompolitikai ajánlások között szerepel az oktatási eredmények javítása, a hátrányos helyzetű csoportok nagyobb arányú bevonása a minőségi oktatásba, valamint a pedagóguspálya vonzerejének további növelése.

A bizottság emellett szükségesnek tartja az aktív munkaerőpiaci programok bővítését, a szociális támogatások és munkanélküli-ellátások megfelelőségének javítását, az egészségügyi és hosszú távú gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés erősítését, valamint a lakhatási támogatások célzottabbá tételét. Az ajánlás szerint növelni kell a megfizethető és szociális lakások kínálatát is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Az Európai Bizottság ítéletet mondott a magyar gazdaság állapotáról

brüsszel

európai bizottság

elemzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

Magyar Péter Párizsban: meghívom Emmanuel Macront október 23-ra, a forradalom 70. évfordulójának megünneplésére

A Párizsba tartózkodó miniszterelnök örül annak, hogy „Magyarország újra ott lehet az asztalnál”, megerősítve a jogállam ,a demokrácia és az alapvető jogok helyzetét. A francia elnök azt mondta: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez.
 

Magyar Péter rögtön egy akcióval kezdett Párizsban – képek

„A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

„A vidékfejlesztés több mint agrárpolitika” – a miniszter szerint új viszony alakul az önkormányzatokkal

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra; a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés – közölte Lőrincz Viktória miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely főpolgármester több másik polgármesterrel délelőtt a tárcánál egyeztetett. Gémesi György közölte: június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről.

A DÁP-tól az e-szja-ig: vezetőcserék az állami digitális szolgáltatások cégeinek élén

 

A Fidesz közölte: a Védvonal segíti az államigazgatásból elbocsátottakat

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzájuk

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében

VIDEÓ
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.03. szerda, 18:00
Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Szentpétervárt támadja Ukrajna, lassan elérik az oroszok Donyeck szívét - Híreink az ukrán frontról szerdán

Dróntámadás érte Szentpétervár térségét - az ukrán erők egy olajtárolót robbantottak fel. Az oroszok elérték Malinivka és Tihonvika térségét, Kramatorszktól alig 10 kilométerre vannak a támadó csapatok, hagyományos tüzérségi eszközökkel be tudják már lőni a települést. Zelenszkij elnök reálisnak nevezte, hogy télre vége legyen a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a szakértők: súlyos következményei lennének a vendégmunkások hirtelen kitiltásának

Kongatják a vészharangot a szakértők: súlyos következményei lennének a vendégmunkások hirtelen kitiltásának

A szakértők szerint a vendégmunkások korlátozása termeléskiesést és munkahelyek megszűnését is okozhatná.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones

US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones

Kuwait says one person is dead after drones hit civilian buildings including its international airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 3. 10:20
Dübörög a szamócaszezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importáruval
2026. június 3. 07:58
Így zárják a tavaszt a személyi kölcsönök: ezeknél a bankoknál már egy számjegyű a kamat
×
×