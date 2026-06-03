Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az Ügyfélkapu sem lesz elérhető

2026. június 3-án 23 órától június 4-én 1 óráig a Központi Azonosítási Ügynökben (KAÜ) azonosítás, Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) és az ugyfelkapu.gov.hu nem lesz elérhető karbantartás miatt – olvasható a hivatalos tájékoztatásban.

Utóbbi oldal az ügyfélkapus regisztráció adminisztrációjára szolgál, itt lehet intézni az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyeket vagy megszüntetni a hitelesítős Ügyfélkapu-használatot.

A KAÜ-szolgáltatás biztosítja a belépést például a magyarorszag.hu weboldalra, ha valaki ügyfélkapus azonosítást kér.