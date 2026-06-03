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Magyar Péter Párizsban megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját 2026. június 3-án.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Már Párizsban van Magyar Péter, és rögtön egy akcióval kezdett – fotók

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A miniszterelnök megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját a Diadalívnél, majd 13 órakor találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel.

Keddi berlini látogatása után Párizsba érkezett Magyar Péter miniszterelnök, aki koszorúzással kezdte programját, majd találkozik a francia államfővel is.

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