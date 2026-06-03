Már Párizsban van Magyar Péter, és rögtön egy akcióval kezdett – fotók

Dübörög a szamócaszezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importáruval

A hazai vásárlók körében kedveltebb a magyar szamóca, mert finomabb az íze, érettebb, édesebb és kevésbé kemény, mint a Spanyolországból vagy Görögországból érkező, olcsóbb áru – mondta az InfoRádióban Braunmüller Lajos. Az agrarszektor.hu főszerkesztője hozzátette: jelenleg kilónként 500–700 forinttal kerül kevesebbe a behozott szamóca, mint a hazai termés, ami érzékenyen érinti a magyar gazdákat.