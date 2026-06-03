Már Párizsban van Magyar Péter, és rögtön egy akcióval kezdett – fotók

Keddi berlini látogatása után Párizsba érkezett Magyar Péter miniszterelnök, aki koszorúzással kezdte programját, majd találkozik a francia államfővel is.
Dőlnek a nevek és a részletek a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggeli akciója után
Keddi berlini látogatása után Párizsba érkezett Magyar Péter miniszterelnök, aki koszorúzással kezdte programját, majd találkozik a francia államfővel is.
Holnap nem várható árcsökkenés és emelkedés sem a hazai piaci nagykereskedelmi üzemanyagárakban, írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.
Az orosz vívók már ebben a hónapban, a hongkongi vb-n is saját zászlajuk alatt versenyezhetnek.
Kuwait says its international airport has been badly damaged by Iranian drones, and traffic is suspended.