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Nyitókép: Taro Hama @ e-kamakura/Getty Images

Nem engedték leszállni egy izraeli légitársaság gépét Ljubljanában

Infostart / MTI

Az Israir légitársaság szerdán közölte, hogy egy Ljubljanába tartó járatának nem engedélyezték a leszállást Szlovéniában, ezért a repülőgépet Zágrábba irányították át.

A The Jerusalem Post beszámolója szerint a légitársaság politikai indíttatásúnak tartja a szlovén hatóságok döntését.

Uri Sirkis, az Israir vezérigazgatója kijelentette, hogy az eset sérti a légiközlekedési megállapodásokat és az Európai Unió jogszabályait. Elmondása szerint az izraeli külügyminisztérium és a polgári légiközlekedési hatóság is részt vett azokon az egyeztetéseken, amelyeknek célja az volt, hogy a járat az eredeti tervnek megfelelően folytathassa útját, ám ezek nem jártak sikerrel.

Izrael nem közölte, hogy milyen típusú járatról volt szó, hány utasa volt a repülőgépnek, illetve kik utaztak a fedélzeten.

A The Jerusalem Post emlékeztetett arra, hogy Szlovénia nemrég olyan miniszterelnököt választott, aki határozottan Izrael-barát álláspontot képvisel. A lap szerint Janez Jansa május 22-én történt újraválasztása jelentős politikai fordulatot jelez az országban, miután Szlovénia az előző években kifejezetten kritikus álláspontot képviselt Izraellel szemben.

A Robert Golob vezette korábbi kormány idején Szlovénia – Írországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan – az egyik legkritikusabb európai országgá vált Izraellel szemben – írta a lap.

A szerdán történtek előzménye, hogy az izraeli légitársaság működési engedélyének meghosszabbítása körül az utóbbi hetekben vita alakult ki Szlovéniában.

A szlovén infrastrukturális minisztérium május végén közölte, hogy az engedély visszavonásáról nem született döntés, ugyanakkor az új kérelem elbírálása még folyamatban van. A tárca tagadta, hogy hivatalosan visszavonta volna az Israir engedélyét a Tel-Aviv-Ljubljana útvonalra, ugyanakkor megerősítette, hogy az Israir előző engedélye tavaly február 26-tól október 25-ig volt érvényben.

A május végi tájékoztatás szerint az izraeli légitársaság kérelméről egyelőre nem született döntés, jóllehet az elmúlt években az ilyen engedélyeket rendszerint tél végén vagy tavasszal hagyták jóvá.

A minisztérium tájékoztatása szerint további információkat kértek az Israirtól annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról: a légitársaság biztonsági eljárásai megfelelnek a szlovén jogszabályoknak és a kormány korábbi döntéseinek. Ezek közé tartozik a szlovén kormány 2025 júliusában hozott határozata, amely megtiltotta a katonai fegyverek és felszerelések Izraelbe irányuló exportját és tranzitját, valamint az Izraelből történő importját.

Ezen túlmenően a kormány tavaly szeptemberben hatályon kívül helyezett egy 2003-as rendeletet, amely lehetővé tette az izraeli biztonsági tisztek számára, hogy a ljubljanai nemzetközi repülőtéren lőfegyvert és lőszert viseljenek az izraeli lajstromjelű repülőgépek üzemeltetése során.

A Tel-Aviv és Ljubljana közötti légi összeköttetés ugyanakkor továbbra is működik. Az útvonalon jelenleg a horvát Trade Air közlekedteti a járatokat az izraeli társaság megbízásából, amíg az Israir meg nem kapja a szükséges engedélyeket a szlovén hatóságoktól.

A nyitókép illusztráció.

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Kezdőlap    Külföld    Nem engedték leszállni egy izraeli légitársaság gépét Ljubljanában

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