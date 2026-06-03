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Nyitókép: Pixabay

Andoni Iraola csak rövidtávú szerződést kötne a Liverpoollal

Infostart

Andoni Iraola érkezését hamarosan bejelentheti a Liverpool. A brit lapok egybehangzóan állítják, hogy a szóbeli megállapodás megkötetett. Fabrizio Romano olasz sportújságíró már szerda délután azt közölte, alá is írták a megállapodást a felek.

Sokan meglepetéssel fogadták azt az információt, hogy a baszk edző csak rövidtávú, legfeljebb kétéves megállapodást szeretne kötni a Liverpoollal.

Ugyanakkor az edző hazai karrierjét ismerők számára nincs ebben semmiféle újdonság: a Mirandesnél és a Rayo Vallecanónál is csak rövid távú szerződést kötött.

Iraola már tavaly kifejtette, csak akkor még kevesen figyeltek rá: „Csak a Bournemouthnál írtam alá két évre – mondta. – Nem akarom egy klubnál csak azért folytatni a munkát, mert köt a szerződésem. Azért akarom folytatni, mert mindkét fél boldog, és együtt akarnak dolgozni.”

Hozzátette: „Egy edző esetében a szerződések nem olyan fontosak, mint a játékosok esetében, az eredmények minősítenek. Bármilyen szerződésem lehet, de ha nem érek el eredményeket, akkor három-négy hónapon belül elválunk, legyen szó a Bournemouthról vagy bármelyik másik klubról. Megpróbálok rövid távra koncentrálni, elvégezni a dolgomat, elérni az eredményeket, és akkor általában minden rendben van.

Megmutatta gáláns énjét is: „Nem lennék elégedett azzal, hogy csak azért írjak alá egy szerződést, hogy biztos lehessek abban, hogy ha kirúgnak, sokáig megkapom a pénzt.”

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Kezdőlap    Sport    Andoni Iraola csak rövidtávú szerződést kötne a Liverpoollal

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