Andoni Iraola csak rövidtávú szerződést kötne a Liverpoollal

Sokan meglepetéssel fogadták azt az információt, hogy a baszk edző csak rövidtávú, legfeljebb kétéves megállapodást szeretne kötni a Liverpoollal.

Ugyanakkor az edző hazai karrierjét ismerők számára nincs ebben semmiféle újdonság: a Mirandesnél és a Rayo Vallecanónál is csak rövid távú szerződést kötött.

Iraola már tavaly kifejtette, csak akkor még kevesen figyeltek rá: „Csak a Bournemouthnál írtam alá két évre – mondta. – Nem akarom egy klubnál csak azért folytatni a munkát, mert köt a szerződésem. Azért akarom folytatni, mert mindkét fél boldog, és együtt akarnak dolgozni.”

Hozzátette: „Egy edző esetében a szerződések nem olyan fontosak, mint a játékosok esetében, az eredmények minősítenek. Bármilyen szerződésem lehet, de ha nem érek el eredményeket, akkor három-négy hónapon belül elválunk, legyen szó a Bournemouthról vagy bármelyik másik klubról. Megpróbálok rövid távra koncentrálni, elvégezni a dolgomat, elérni az eredményeket, és akkor általában minden rendben van.

Megmutatta gáláns énjét is: „Nem lennék elégedett azzal, hogy csak azért írjak alá egy szerződést, hogy biztos lehessek abban, hogy ha kirúgnak, sokáig megkapom a pénzt.”