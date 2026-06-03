Egek! – 20 fokos hőmérsékleti különbség az ország különböző pontjain egy időben

Folyamatosan érkezik, cammog Magyarország felé egy hidegfront a szerdai napon, ilyenkor nem ritka, hogy pár fokkal eltér a front előtti és mögötti hőmérséklet, de körülbelül 20 fokos eltérés azért ritka.

Márpedig szerdán ez történik: a keleti országrészben, a front előoldalán még 30 körüli csúcshőmérsékletek voltak, a nyugati határon már a 10 fok sem volt annyira ritka.

Pár példa:

Kőszegen az osztrák határon 12 fokot (a Kendig-csúcson 10-et), a román határon, Kötegyánban 31 fokot mértek 16 óra után

a Viharsarokban pár kilométeren belül is 10 foknál nagyobb volt a különbség, Szarvason 18 fok sem volt, míg Gyulán és Békéscsabán majdnem 30.

Az Időkép hőtérképét itt lehet elérni.