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Nyitókép: Unsplash.com

Egek! – 20 fokos hőmérsékleti különbség az ország különböző pontjain egy időben

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Igen színes volt szerda délután Magyarország hőmérsékleti térképe.

Folyamatosan érkezik, cammog Magyarország felé egy hidegfront a szerdai napon, ilyenkor nem ritka, hogy pár fokkal eltér a front előtti és mögötti hőmérséklet, de körülbelül 20 fokos eltérés azért ritka.

Márpedig szerdán ez történik: a keleti országrészben, a front előoldalán még 30 körüli csúcshőmérsékletek voltak, a nyugati határon már a 10 fok sem volt annyira ritka.

Pár példa:

  • Kőszegen az osztrák határon 12 fokot (a Kendig-csúcson 10-et), a román határon, Kötegyánban 31 fokot mértek 16 óra után
  • a Viharsarokban pár kilométeren belül is 10 foknál nagyobb volt a különbség, Szarvason 18 fok sem volt, míg Gyulán és Békéscsabán majdnem 30.

Az Időkép hőtérképét itt lehet elérni.

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