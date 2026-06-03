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Köln, 2017. július 1. A kölni dóm, hivatalos nevén Szent Péter és Szûz Mária Dóm 157 méteres magasságával Németország második és a világ harmadik legmagasabb temploma. 1880 és 1888 között a világ legmagasabb épülete volt. Németország legnépszerûbb látványosságainak egyike. A gótikus épületet 1248. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén kezdték építeni Gerhard von Rile építõmester tervei szerint. Miután a kölniek 1288-ban elûzték a városból az érseket, az építkezés is elakadt: a kórus felszentelése 1322-ben történt. 1410-ben a déli torony elérte a második emeletet. 1528-ban az építkezést pénz és érdeklõdés hiányában leállították, így 300 éven át a déli tornya befejezetlenül meredezett. A katedrálisnak 11 harangja van. A német gótika kiemelkedõ alkotása 632 év alatt épült fel. MTVA/Bizományosi: Balaton József
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Balaton József

Már ezen a nyáron fizetős lesz a világhírű turistalátványosság

Infostart / MTI

Júliustól a turistáknak fejenként 12 eurós (mintegy 4300 forintos) belépőt kell váltaniuk a kölni dómba – jelentette be a Rajna partján fekvő város híres katedrálisának vezetése.

A közlemény szerint a belépőkből befolyó összeget a 13. századi gótikus templom karbantartására és fenntartására fordítják. Jelenleg ingyen látogatható a dóm, csak az altemplomba és kincstárba való belépésért kell fizetni.

A Köln központjában magasodó, kéttornyú katedrális Németország egyik legtöbb látogatót vonzó idegenforgalmi célpontja, évente mintegy hatmillióan keresik fel.

Nagy vitát váltott ki, amikor márciusban a templom vezetése bejelentette, hogy belépőt akar szedni.

A terv támogatói más európai példákra hivatkoztak, mondván a milánói dómba és a londoni Szent Pál-székesegyházba is csak belépőjeggyel lehet bemenni. Az ellenzők viszont a párizsi Notre Dame-ot és a római Szent Péter-bazilikát hozták fel példaként, amelyek látogatása ingyenes, és azzal is érveltek, hogy visszaeshet a látogatószám.

A kölni katedrális illetékesei azonban azt is közölték, hogy bizonyos vallási és állami ünnepeken továbbra is díjmentes lesz a belépés.

Emellett a hívők, akik imádkozni érkeznek a templomba, az északi kapun át ingyen mehetnek be, és természetesen nem ellenőrzik, hogy valóban imádkoznak-e. A fizető látogatókat a nyugati kapun fogják beengedni.

A közlés szerint a látogatók 99 százaléka turista. A székesegyház azzal is indokolta a belépődíj bevezetését, hogy a templom fenntartása 2019 óta hat egymást követő évben veszteséges volt.

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Kezdőlap    Külföld    Már ezen a nyáron fizetős lesz a világhírű turistalátványosság

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