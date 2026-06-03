Már ezen a nyáron fizetős lesz a világhírű turistalátványosság

A közlemény szerint a belépőkből befolyó összeget a 13. századi gótikus templom karbantartására és fenntartására fordítják. Jelenleg ingyen látogatható a dóm, csak az altemplomba és kincstárba való belépésért kell fizetni.

A Köln központjában magasodó, kéttornyú katedrális Németország egyik legtöbb látogatót vonzó idegenforgalmi célpontja, évente mintegy hatmillióan keresik fel.

Nagy vitát váltott ki, amikor márciusban a templom vezetése bejelentette, hogy belépőt akar szedni.

A terv támogatói más európai példákra hivatkoztak, mondván a milánói dómba és a londoni Szent Pál-székesegyházba is csak belépőjeggyel lehet bemenni. Az ellenzők viszont a párizsi Notre Dame-ot és a római Szent Péter-bazilikát hozták fel példaként, amelyek látogatása ingyenes, és azzal is érveltek, hogy visszaeshet a látogatószám.

A kölni katedrális illetékesei azonban azt is közölték, hogy bizonyos vallási és állami ünnepeken továbbra is díjmentes lesz a belépés.

Emellett a hívők, akik imádkozni érkeznek a templomba, az északi kapun át ingyen mehetnek be, és természetesen nem ellenőrzik, hogy valóban imádkoznak-e. A fizető látogatókat a nyugati kapun fogják beengedni.

A közlés szerint a látogatók 99 százaléka turista. A székesegyház azzal is indokolta a belépődíj bevezetését, hogy a templom fenntartása 2019 óta hat egymást követő évben veszteséges volt.